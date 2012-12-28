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вчера, 17:10
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В районе Сырского Рудника и поселке Дачном отключат холодную воду

10 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Лутова, 11, улица Писарева, 13-15, улица Светлова, 29, улица Монтажников, 3а – без холодной воды временно останутся жители Сырского Рудника и Дачного, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и зданиях №№ 11, 15 по улице Лутова, №№ 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 по улице Центральной, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, № 37 по улице Писарева, №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1 по улице Базарной, № 2 по улице Прудной, в частном секторе улиц Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической, Зорге, Ярославской, Олимпийской, Варшавской, Дачной, Постышева, Писарева, Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Технической, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского, Узорного. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
отключения
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Комментарии (2)

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Сначала новые
2
вчера, 20:41
На Руднике уже сегодня с самого утра и по сей час нет гв, а завтра так ни той, ни той не будет. А фраза - до окончания работ, ничего хорошего не сулит
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Захарова
вчера, 19:31
такого нигде нет в России как в Липецке чтобы КАЖДЫЙ день отключали холодную воду. Как появилась это рвкашка так началось
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