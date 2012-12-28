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Общество
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вчера, 17:10
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В районе Сырского Рудника и поселке Дачном отключат холодную воду
10 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Лутова, 11, улица Писарева, 13-15, улица Светлова, 29, улица Монтажников, 3а – без холодной воды временно останутся жители Сырского Рудника и Дачного, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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