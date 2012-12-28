Обескровленный «Металлург»

Матч с «Шумбратом» показал, как важно команде усиливаться в середине сезона, а не терять футболистов.

В первом круге липчане на выезде разнесли флагман мордовского футбола – 5:2 , но повторить этот успех дома было крайне сложно. Из футболистов, поразивших тогда ворота саранской команды в мае, на поле вышел лишь… 35-летний защитник «Шумбрата» Артём Молодцов (в прошлом столичное «Торпедо», «Факел», «Сокол»), забивший… в свои ворота. А Дениса Семина, Вильдана Ермилова, Дмитрия Савина и Артёма Нтумбы в «Металлурге» по разным причинам уже нет. А найти им достойную замену не позволили клубные финансы…









Болельщиков пришло по липецким меркам не так много - 980 человек, но матч всё равно занял 2-е место по посещаемости в туре во всём в "дивизионе Б".

А крыльями атаки с первых минут были вынуждены стать вчерашние дебютанты 21-летний Захар Подзолков и 19-летний Вартан Маркарян, для которого это был вообще первый выход в старте в чемпионате, до этого он отыграл 90 минут лишь в кубковой игре в Муроме.













Ещё в одном эпизоде до перерыва липчан спас Яворский, нейтрализовавший выход Артёма Глотова один на один, а после штрафного в исполнении Азиза Газиева мяч приняла не себя перекладина.

К слову, и Глотов, и Газиев усилили «Шумбрат» в летней дозаявочный период: первый из «Родины-2», второй – из санкт-петербуржского «Динамо». Как и вышедший в старте 30-летний центральный защитник Дмитрий Осипов из «Динамо-Владивосток» (в прошлом также брянское «Динамо», миасское «Торпедо). Получается, что «Металлург» после первого круга ослаб, а конкуренты мощно усилились. И расклад сильно поменялся.









Захар Подзолков

На второй тайм у липчан вышел ещё один юнец – 19-летний Савва Потапов, с его появлением дела в атаке пошли поживее, но переломить ход матча липчане не смогли. В компенсированное время у Потапова возник роскошный момент: после заброса Даниила Чернякова мяч заметался по штрафной и отскочил прямо на ногу Савве. Тот находился один прямо на 11-метровой отметке, но … запустил мяч на метро выше ворот…













Савва Потапов мог спасти, но - молодо, зелено...

«Металлург» опустился на 7-ю строчку в таблице – 22 игры, 38 очков. Догнать «Волну» из Нижегородской области (56 очков) и тамбовский «Спартак» (53) уже не представляется возможным. Но математические шансы на призовое 3-е место по-прежнему велики. Отставание от него составляет всего 2 очка, целая группа команд, в том числе «Шумбрат» ушла лишь на расстояние, которое можно отыграть одной победой.













Агалакова выпускать не планировали, но пришлось бросать его в бой с забинтованной рукой в конце матча - не от хорошей жизни









Иван Сазонов попробовал в конце игры пробить через себя









Болельщики всё равно поблагодарили футболистов за игру и самоотдачу

Её «сталевары» и попытаются добыть в субботу, 12 сентября на самом далёком выезде в сезоне – в Хабаровске во встрече с дублерами местных армейцев. В первом круге дома «Металлург» победил – 4:0 . Дальневосточники уже начали применять против липчан своё тайное оружие – часовые пояса. Игру поставили на 14:00 по московскому времени, по нашему на 7 утра…













Гол: Кир.Карпов, 23.





«Металлург»: 1. Яворский. 24. Чихрадзе. 3. Коротких (28. Кононенко, 63). 29. Бадртдинов. 8. Д.Пахомов (к). 14. Черняков. 13. Дан.Григорьев (22. И.Сазонов, 73). 27. Ивашов. 31. Подзолков (23. Агалаков, 79). 77. Маркарян. 92. Ал-й Скворцов (10. С.Потапов, 46).





«Шумбрат»: 35. Айсин. 33. Кир.Карпов. 27. Арт.Молодцов. 4. Хамидуллин. 44. Чубукин. 11. Рад.Юсупов (к). 12. Сайгушев. 6. Вит.Трофимов (22. Ломухин, 80). 43. Голубцов. 23. А.Газиев (18. А.Ермаков, 65). 63. Арт.Глотов (10. Басыров, 59).





Предупреждения: Коротких, 34. Д.Пахомов, 42. Подзолков, 68 – Вит.Трофимов, 36.





Судьи И.Петров (Пенза), А.Гавриленко (Навля, Брянская область), Д.Ивлев (Москва). Инспектор С.Талагаев (Мытищи). Делегат А.Губарьков (Москва).





Липецк. Стадион «Металлург». 980 зрителей.

Липецкий «Металлург» на своём поле уступил саранскому «Шумбрату» – 0:1.К кадровым проблемам добавилась и дисквалификация из-за перебора жёлтых карточек центрального защитника Максима Веденеева, который до сих пор в сезоне не пропустил ни одной минуты!Из-за недавнего перелома руки не смог выйти в старте и Владислав Агалаков, которого всё же бросили спасать игру в последние 10 минут: мыли и движения добавил, но и в полную силу пока не сыграл, и времени оставалось катастрофически мало.Главному тренеру Сергею Хрипункову пришлось латать «тришкин кафтан»: в центр обороны в пару к Шоте Чихрадзе перевели капитана команды Дмитрия Пахомова, но из-за этого потеряли главного умельца сжигать напалмом атаки соперников в зародыше в центре поля.Крайние форварды много бегали и старались, но опыта явно не хватало. На двоих им почти столько же лет, сколько одному выдвинутому вперёд 34-летнему центрфорварду Алексею Скворцову, который всю игру был вынужден провести на «голодном пайке».В итоге «Металлург» нанёс 11 ударов по воротам гостей, но… ни одного в створ. Естественно, с такой «точностью» выиграть нереально.А в обороне липчане нет-нет, да допустили ту самую ошибку, которая и стала роковой. Атаке «Шумбрата» позволили прокатиться через всё поле, в завершающей стадии спасти ситуацию самоотверженным броском пытался Пахомов, да только лучше не сделал – рикошет окончательно дезориентировал вратаря Никиту Яворского. Гол забил Кирилл Карпов, который отличился и в матче первого круга….Любопытный эпизод произошёл и на 4-й минуте игры: Илья Коротких снёс ворвавшегося в штрафную нападающего, арбитр Иван Петров из Пензенской области указал на 11-метровую отметку, но затем… отменил своё решение, при помощи бокового судьи разглядев нарушение правил у игрока гостей при быстром вводе аута.