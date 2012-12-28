Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пять машин в хлам: есть пострадавшие
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на улице Полиграфической
Происшествия
Пять интересных фактов про Липецкое море
Общество
Возле «Линии» стало тихо
Общество
35-летний ельчанин украл невесту для сына друга и пытался подкупить полицейского
Происшествия
Пассажирка автобуса «Ростов-на-Дону — Москва» обчистила счёт попутчицы
Происшествия
На площади Революции ловят любителей глухой тонировки
Общество
В области объявлена ракетная опасность
Происшествия
Птичку жалко: в Липецкой области украли 18 голубей
Происшествия
10-летний мотоциклист столкнулся с «Фольксвагеном»
Происшествия
Читать все
На площади Революции ловят любителей глухой тонировки
Общество
Липчане перестали много тратить на общепит
Экономика
Во время посвящения в студенты изменится движение пассажирского транспорта в центре Липецка
Общество
131 педагог, 38 языков: в Липецке выбирают лучшего учителя родного языка и родной литературы страны
Общество
В районе Сырского Рудника и поселке Дачном отключат холодную воду
Общество
Уснул за рулём: крымчанина будут судить за сбитого насмерть под Ельцом дорожного рабочего
Происшествия
Обескровленный «Металлург»
Спорт
В Липецкой области сухо и до +28
Погода в Липецке
Хрипунков устроил подопечным разнос, Чернухин считает, что «Металлург» всё равно будет вверху таблицы
Спорт
Собрать урожай конопли помешала полиция
Происшествия
Читать все
Спорт
472
вчера, 17:30
1

Обескровленный «Металлург»

Матч с «Шумбратом» показал, как важно команде усиливаться в середине сезона, а не терять футболистов.

Липецкий «Металлург» на своём поле уступил саранскому «Шумбрату» – 0:1.

В первом круге липчане на выезде разнесли флагман мордовского футбола – 5:2, но повторить этот успех дома было крайне сложно. Из футболистов, поразивших тогда ворота саранской команды в мае, на поле вышел лишь… 35-летний защитник «Шумбрата» Артём Молодцов (в прошлом столичное «Торпедо», «Факел», «Сокол»), забивший… в свои ворота. А Дениса Семина, Вильдана Ермилова, Дмитрия Савина и Артёма Нтумбы в «Металлурге» по разным причинам уже нет. А найти им достойную замену не позволили клубные финансы…

IMGL5385.JPG

Болельщиков пришло по липецким меркам не так много - 980 человек, но матч всё равно занял 2-е место по посещаемости в туре во всём в "дивизионе Б".

К кадровым проблемам добавилась и дисквалификация из-за перебора жёлтых карточек центрального защитника Максима Веденеева, который до сих пор в сезоне не пропустил ни одной минуты!

IMGL5046.JPG

Веденеев нашёл себе применение в том, что перед матчем устроил для болельщиков фото и автограф сессии

Из-за недавнего перелома руки не смог выйти в старте и Владислав Агалаков, которого всё же бросили спасать игру в последние 10 минут: мыли и движения добавил, но и в полную силу пока не сыграл, и времени оставалось катастрофически мало.

Главному тренеру Сергею Хрипункову пришлось латать «тришкин кафтан»: в центр обороны в пару к Шоте Чихрадзе перевели капитана команды Дмитрия Пахомова, но из-за этого потеряли главного умельца сжигать напалмом атаки соперников в зародыше в центре поля.

А крыльями атаки с первых минут были вынуждены стать вчерашние дебютанты 21-летний Захар Подзолков и 19-летний Вартан Маркарян, для которого это был вообще первый выход в старте в чемпионате, до этого он отыграл 90 минут лишь в кубковой игре в Муроме.

IMGL5632.JPG

Вартан Маркарян

Крайние форварды много бегали и старались, но опыта явно не хватало. На двоих им почти столько же лет, сколько одному выдвинутому вперёд 34-летнему центрфорварду Алексею Скворцову, который всю игру был вынужден провести на «голодном пайке».

IMGL5628.JPG

Характерный эпизод: в редкой атаке мяч дошёл до Скворцова, но его словно белые мужи, со всех сторон облепляют игроки «Шумбрата», к тому же был офсайд.

В итоге «Металлург» нанёс 11 ударов по воротам гостей, но… ни одного в створ. Естественно, с такой «точностью» выиграть нереально.

А в обороне липчане нет-нет, да допустили ту самую ошибку, которая и стала роковой. Атаке «Шумбрата» позволили прокатиться через всё поле, в завершающей стадии спасти ситуацию самоотверженным броском пытался Пахомов, да только лучше не сделал – рикошет окончательно дезориентировал вратаря Никиту Яворского. Гол забил Кирилл Карпов, который отличился и в матче первого круга….



Ещё в одном эпизоде до перерыва липчан спас Яворский, нейтрализовавший выход Артёма Глотова один на один, а после штрафного в исполнении Азиза Газиева мяч приняла не себя перекладина.

IMGL5607.JPG

Яворский в эпизоде со штрафным уже ничего не мог сделать, но – повезло

К слову, и Глотов, и Газиев усилили «Шумбрат» в летней дозаявочный период: первый из «Родины-2», второй – из санкт-петербуржского «Динамо». Как и вышедший в старте 30-летний центральный защитник Дмитрий Осипов из «Динамо-Владивосток» (в прошлом также брянское «Динамо», миасское «Торпедо). Получается, что «Металлург» после первого круга ослаб, а конкуренты мощно усилились. И расклад сильно поменялся.

IMGL5432.JPG

Захар Подзолков

Любопытный эпизод произошёл и на 4-й минуте игры: Илья Коротких снёс ворвавшегося в штрафную нападающего, арбитр Иван Петров из Пензенской области указал на 11-метровую отметку, но затем… отменил своё решение, при помощи бокового судьи разглядев нарушение правил у игрока гостей при быстром вводе аута.

На второй тайм у липчан вышел ещё один юнец – 19-летний Савва Потапов, с его появлением дела в атаке пошли поживее, но переломить ход матча липчане не смогли. В компенсированное время у Потапова возник роскошный момент: после заброса Даниила Чернякова мяч заметался по штрафной и отскочил прямо на ногу Савве. Тот находился один прямо на 11-метровой отметке, но … запустил мяч на метро выше ворот…

IMGL5974.JPG

Савва Потапов мог спасти, но - молодо, зелено...

«Металлург» опустился на 7-ю строчку в таблице – 22 игры, 38 очков. Догнать «Волну» из Нижегородской области (56 очков) и тамбовский «Спартак» (53) уже не представляется возможным. Но математические шансы на призовое 3-е место по-прежнему велики. Отставание от него составляет всего 2 очка, целая группа команд, в том числе «Шумбрат» ушла лишь на расстояние, которое можно отыграть одной победой.

IMGL6124.JPG

Агалакова выпускать не планировали, но пришлось бросать его в бой с забинтованной рукой в конце матча - не от хорошей жизни

IMGL6164.JPG

Иван Сазонов попробовал в конце игры пробить через себя

IMGL6255.JPG

Болельщики всё равно поблагодарили футболистов за игру и самоотдачу

Её «сталевары» и попытаются добыть в субботу, 12 сентября на самом далёком выезде в сезоне – в Хабаровске во встрече с дублерами местных армейцев. В первом круге дома «Металлург» победил – 4:0. Дальневосточники уже начали применять против липчан своё тайное оружие – часовые пояса. Игру поставили на 14:00 по московскому времени, по нашему на 7 утра…

IMGL6293.JPG

«Металлург» (Липецк) — «Шумбрат» (Саранск) — 0:1 (0:1)
Гол: Кир.Карпов, 23.

«Металлург»: 1. Яворский. 24. Чихрадзе. 3. Коротких (28. Кононенко, 63). 29. Бадртдинов. 8. Д.Пахомов (к). 14. Черняков. 13. Дан.Григорьев (22. И.Сазонов, 73). 27. Ивашов. 31. Подзолков (23. Агалаков, 79). 77. Маркарян. 92. Ал-й Скворцов (10. С.Потапов, 46).

«Шумбрат»: 35. Айсин. 33. Кир.Карпов. 27. Арт.Молодцов. 4. Хамидуллин. 44. Чубукин. 11. Рад.Юсупов (к). 12. Сайгушев. 6. Вит.Трофимов (22. Ломухин, 80). 43. Голубцов. 23. А.Газиев (18. А.Ермаков, 65). 63. Арт.Глотов (10. Басыров, 59).

Предупреждения: Коротких, 34. Д.Пахомов, 42. Подзолков, 68 – Вит.Трофимов, 36.

Судьи И.Петров (Пенза), А.Гавриленко (Навля, Брянская область), Д.Ивлев (Москва). Инспектор С.Талагаев (Мытищи). Делегат А.Губарьков (Москва).

Липецк. Стадион «Металлург». 980 зрителей.
Футбол
«Металлург»
4
0
2
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Елена
вчера, 21:52
Даже комментариев нет, потому что спорта нет в городе.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить