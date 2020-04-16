Общество

14.04.2020 17:51

Цифровой пропуск для выхода из дома. Что надо знать?

905 85621
#коронавирус
80
Цифровой пропуск для выхода из дома. Что надо знать?

Начальник IT-управления областной администрации ответил СМИ на основные вопросы по выходу из дома в условиях ужесточения режима самоизоляции.

Сегодня начальник управления информатизации Липецкой области Станислав Корниенко рассказал СМИ о новой для нашего региона пропускной системе выхода на улицу в условиях ужесточения режима самоизоляции.




Пропуском для жителей Задонска, Липецка, Ельца и Чаплыгина (в других районах области уникальные идентификационные коды введены пока не будут) станут девятизначные SMS-сообщения, полученные после обращения в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-58. Для получения идентификатора будет необходимо сообщить автоответчику серию и номер паспорта, потом, получив SMS-сообщение с продиктованными цифрами, нажать «звездочку», если получена правильная комбинация цифр или «решетку», если нет. Затем будет нужно нажать цифру с 1 по 5, где указаны причины выхода из дома.

1 - посещение магазина или аптеки.
2 - почта, банк, госучреждение.
3 - медицинское или ветеринарное учреждение.
4 - выезд на дачу/доставки товара
5- бытовые услуги.

Получив код, гражданин может идти по своим нуждам. Но код будет выдаваться на некоторое время. Например, для посещение магазина - на час со времени его получения. При выходе из дома с собой нужно будет взять паспорт и смартфон/телефон. У кого нет мобильного средства связи, код можно будет заказать по обычному телефону, записав на бумаге продиктованные автоответчиком цифры.

К счастью, работающим людям, у которых будет соответствующая бумага, выданная работодателем на бланке предприятия, код заказывать будет не нужно.

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- В Кодексе об административных правонарушениях недавно появилась «коронавирусная» статья 20.6.1 - «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Ее нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей, - сообщил Станислав Корниенко.

В Задонске система кодов заработает 15 апреля, в Липецке, Ельце и Чаплыгине - 17 апреля.

905 85621
#коронавирус
80

Комментарии (905)

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Татьяна

8 минут назад
Не надо было лазить по улице как обычно, народу до фига везде, из-за этого и ввели пропуска, а теперь жалуются и возмущаются, особенно те, кто шастали!
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Я

21 минуту назад
Кто нибудь скажет зачем вводить паспортные данные? Можно же просто ФИО и дата рождения и паспорт с собой для проверки!
ответить

АЛЕКС

28 минут назад
АГА...ВЫШЛИ ИМ ДАННЫЕ ПАСПОРТА....А ПОТОМ КРЕДИТОВ НАБЕРУТ НА ТЕБЯ,А ТЫ И ПЛАТИ....
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Артем

38 минут назад
А как номера узнать для получения когда
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Лана

42 минуты назад
Да уж, все всё понимаем, но сделать ничего не можем... Что хотят, то воротят, придумывают на ходу свои законы и штрафы, просто бесит уже их несусветная наглость! Когда же это беззаконие закончится, в конце концов!!!
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Апакалипсис

47 минут назад
Скоро будут расти как баранов,определят сектора ,и постуха, захотелось какать спроси разрешение,код, захотелось вздохнуть спроси код, сделал один шаг спроси код и.т.д . возможно ли война в нутри страны и то кто пойдет ?сломали всю волю нашего народа продали горбачи,ельцины и народ и страну ,жаль одно что наши пращюры проливали кровь почем здря,так и хочется кричать во всю глотку вставай страна огромная ставай на смертный бой
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марсианин

сегодня, 19:21
В законодательстве нет такого термина "самоизоляция". Принятые меры подпадают под определение домашнего ареста ст. 107 УПК РФ. А его может назначить только суд, но никак не глава местного самоуправления. Следовательно, эти меры могут быть только рекомендательными.
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Александр

сегодня, 18:32
Как же я рад, что люди всё понимают и не зомбированы. Как же достала эта власть подавляющая народ на нищету
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Петр

сегодня, 17:40
Водитель, они уже есть
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Водитель

сегодня, 16:51
Водитель, он давно во главе страны.
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