14.04.2020 17:51
Цифровой пропуск для выхода из дома. Что надо знать?
Начальник IT-управления областной администрации ответил СМИ на основные вопросы по выходу из дома в условиях ужесточения режима самоизоляции.
Пропуском для жителей Задонска, Липецка, Ельца и Чаплыгина (в других районах области уникальные идентификационные коды введены пока не будут) станут девятизначные SMS-сообщения, полученные после обращения в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-58. Для получения идентификатора будет необходимо сообщить автоответчику серию и номер паспорта, потом, получив SMS-сообщение с продиктованными цифрами, нажать «звездочку», если получена правильная комбинация цифр или «решетку», если нет. Затем будет нужно нажать цифру с 1 по 5, где указаны причины выхода из дома.
1 - посещение магазина или аптеки.
2 - почта, банк, госучреждение.
3 - медицинское или ветеринарное учреждение.
4 - выезд на дачу/доставки товара
5- бытовые услуги.
Получив код, гражданин может идти по своим нуждам. Но код будет выдаваться на некоторое время. Например, для посещение магазина - на час со времени его получения. При выходе из дома с собой нужно будет взять паспорт и смартфон/телефон. У кого нет мобильного средства связи, код можно будет заказать по обычному телефону, записав на бумаге продиктованные автоответчиком цифры.
К счастью, работающим людям, у которых будет соответствующая бумага, выданная работодателем на бланке предприятия, код заказывать будет не нужно.
- В Кодексе об административных правонарушениях недавно появилась «коронавирусная» статья 20.6.1 - «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Ее нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей, - сообщил Станислав Корниенко.
В Задонске система кодов заработает 15 апреля, в Липецке, Ельце и Чаплыгине - 17 апреля.
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