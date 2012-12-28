Во время посвящения в студенты изменится движение пассажирского транспорта в центре Липецка
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Общество
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вчера, 16:29
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Во время посвящения в студенты изменится движение пассажирского транспорта в центре Липецка
Студенты поклянутся — автобусы вернутся.
10 сентября с 14:00 до 15:00 автобусы маршрутов №№ 2, 12, 33, 33а, 306, 322, 325, 315, 352 и 36 будут двигаться по центру Липецка в режиме ожидания. В это время от Соборной площади к Городищу пройдет колонна первокурсников липецких вузов, колледжей и техникумов. На Городище их ждет праздник посвящения в студенты.
Маршрут шествия: площадь Ленина-Соборная – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Плеханова – общественное пространство «Липецкое городище».
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