Пять машин в хлам: есть пострадавшие

На улице Полиграфической разворотило очередь к АЗС.



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Утром 9 сентября на улице Полиграфической в Липецке произошло массовое столкновение автомобилей.По словам очевидцев, сначала столкнулись «Лада Веста» и «Мерседес», после чего «Мерседес» зацепил еще три автомобиля: «Тойоту», «Ладу Гранту» и «Хонду».— «Веста» выезжала с левым поворотом, «Мерседес» ехал на приличной скорости. В итоге пять машин в хлам. Всем, кто стоял с утра на заправку, придется теперь обращаться в сервис. Судя по повреждениям, ОСАГО убытки не покроет. В «Весте» кто-то пострадал, — поделился с GOROD48 своими наблюдениями очевидец аварии.