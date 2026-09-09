Происшествия
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сегодня, 09:04
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Пять машин в хлам: есть пострадавшие
На улице Полиграфической разворотило очередь к АЗС.
По словам очевидцев, сначала столкнулись «Лада Веста» и «Мерседес», после чего «Мерседес» зацепил еще три автомобиля: «Тойоту», «Ладу Гранту» и «Хонду».
— «Веста» выезжала с левым поворотом, «Мерседес» ехал на приличной скорости. В итоге пять машин в хлам. Всем, кто стоял с утра на заправку, придется теперь обращаться в сервис. Судя по повреждениям, ОСАГО убытки не покроет. В «Весте» кто-то пострадал, — поделился с GOROD48 своими наблюдениями очевидец аварии.
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