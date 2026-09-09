Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пять машин в хлам: есть пострадавшие
Происшествия
Экс-спикер Липецкого горсовета и бывший военком Липецка сели на скамью подсудимых
Общество
Эвакуирован железнодорожный вокзал Липецка
Происшествия
13-летний водитель квадроцикла находится в состоянии средней тяжести
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на улице Полиграфической
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области ночью местами похолодает до 0 градусов
Погода в Липецке
14-летняя девочка получит от хозяйки покусавшей её собаки 70 тысяч рублей
Происшествия
35-летний ельчанин украл невесту для сына друга и пытался подкупить полицейского
Происшествия
В сентябре — снова ЕГЭ: 17 выпускников сегодня сдавали ЕГЭ по базовой математике
Общество
Читать все
Три человека пострадали в ДТП на улице Полиграфической
Происшествия
Треть платных услуг пришлись на траты за ЖКУ
Экономика
Пять интересных фактов про Липецкое море
Общество
В области объявлена ракетная опасность
Происшествия
60-летний липчанин перевёл мошенникам за «Фольксваген» 763 000 рублей
Происшествия
Возле «Линии» стало тихо
Общество
Пассажирка автобуса «Ростов-на-Дону — Москва» обчистила счёт попутчицы
Происшествия
Липчане перестали много тратить на общепит
Экономика
Сожитель подруги поджёг 48-летнюю женщину: мужчина выслушал приговор
Происшествия
В селе Сошки горела баня
Происшествия
Читать все
Происшествия
8977
сегодня, 09:04
39

Пять машин в хлам: есть пострадавшие

На улице Полиграфической разворотило очередь к АЗС.

Утром 9 сентября на улице Полиграфической в Липецке произошло массовое столкновение автомобилей.

i (8) копия.webp+2026-09-09-08.39.34.jpg

По словам очевидцев, сначала столкнулись «Лада Веста» и «Мерседес», после чего «Мерседес» зацепил еще три автомобиля: «Тойоту», «Ладу Гранту» и «Хонду».

i копия.webp+2026-09-09-08.39.34.jpg

— «Веста» выезжала с левым поворотом, «Мерседес» ехал на приличной скорости. В итоге пять машин в хлам. Всем, кто стоял с утра на заправку, придется теперь обращаться в сервис. Судя по повреждениям, ОСАГО убытки не покроет. В «Весте» кто-то пострадал, — поделился с GOROD48 своими наблюдениями очевидец аварии.

i (1) копия.webp+2026-09-09-08.39.34.jpg

i (2) копия.webp+2026-09-09-08.39.34.jpg

i (3) копия.webp+2026-09-09-08.39.34.jpg

i (4) копия.webp+2026-09-09-08.39.34.jpg

i (5) копия.webp+2026-09-09-08.39.34.jpg

i (6) копия.webp+2026-09-09-08.39.34.jpg

i (7) копия.webp+2026-09-09-08.39.34.jpg

массовое ДТП
АЗС
0
19
32
6
6

Комментарии (39)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пора
15 минут назад
Обустраивать и организовывать движение у АЗС в соответствии с нынешними реалиями. Впереди осень, зима. Нужно торопиться. Где возможно сделать дополнительную подъездную полосу для очереди. Где установить знаки.
Ответить
Липчанин
сегодня, 12:15
Касаемо Лукойла на Ривьере. Действительно, там одно из самых оживлённых колец в городе. Коме того, одна полоса занимает очередь за топливом - становиться жесть. Может быть кто из областной комиссии посоветует АЗС временно изменить въезд на территорию АЗС? с Московской, а не с Катукова. Тогда и кольцо свободней будет и опасность уменьшиться.
Ответить
Наталья
сегодня, 13:00
Согласна, с Кольца невозможно съехать, один ряд занят машинами
Ответить
й
сегодня, 12:58
Что они частникам скажут? Закроются лишь на ремонт, как ктз и Терешковой.
Ответить
Для этого
сегодня, 12:46
надо уметь думать. А таких в областные комиссии не берут.
Ответить
тт
сегодня, 11:49
Да,мужик на весте прилип конкретно, жаль его. Там ущерба миллионов на 7-8 насчитают. На мерсе , конечно, гонщик безбашенный.
Ответить
1
сегодня, 11:42
Веста вполне может доказать физическую неотвратимость ДТП из-за превышения скорости оппонентом и несоблюдения им дистанции.
Ответить
02
сегодня, 12:13
Допустим докажет превышение. А дальше что? Все равно платить. Одно дело мерседес несся на красный или по обочине. А тут он был в своей полосе.
Ответить
20мк
сегодня, 12:56
Допустим докажет превышение. А дальше что? Все равно платить. Одно дело мерседес несся на красный или по обочине. А тут он был в своей полосе. Все в своих полосах. А въехал именно Мерс.
Ответить
( i )
сегодня, 11:34
50кмч по городу нужно вводить.
Ответить
Ель Сибирская
сегодня, 11:20
У меня прямо радость, когда я на велике проезжаю мимо этих огромных очередей за бензином. Город то крохотный. Буду до самых морозов ездить.
Ответить
Да
сегодня, 10:51
Когда в Липецке будет порядок с бензином! Люди часами стоят в очереди!!!!!!
Ответить
НИКОГДА
сегодня, 11:01
в Липецке не будет порядка, пока у власти варяги. Им плевать на липчан.
Ответить
Асисяй
сегодня, 10:37
Всё от жадности, вот и пошёл на таран .
Ответить
Ну и...
сегодня, 10:34
Очередь стала короче...
Ответить
кит
сегодня, 10:31
Без видео одни предположения . Веста не увидел летящий(как по платке)в 300 м. Мерседес
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить