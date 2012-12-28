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Происшествия
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вчера, 16:18
Собрать урожай конопли помешала полиция
На приусадебном участке жителя Усмани росли не менее 37 кустов конопли.
«По данным следствия, в апреле 37-летний мужчина посеял на своем приусадебном участке не менее 37 кустов конопли для личного потребления и ухаживал за ними. Собрать вредоносный урожай мужчине помешали сотрудники полиции», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Вину садовод-любитель признал. С учётом рецидива ему грозит до двух лет лишения свободы.
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