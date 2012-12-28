Собрать урожай конопли помешала полиция

На приусадебном участке жителя Усмани росли не менее 37 кустов конопли.

37-летний житель Усманского округа предстанет перед судом по обвинению в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере (по части первой статьи 231 УК РФ): на его приусадебном участке росли десятки кустов конопли.«По данным следствия, в апреле 37-летний мужчина посеял на своем приусадебном участке не менее 37 кустов конопли для личного потребления и ухаживал за ними. Собрать вредоносный урожай мужчине помешали сотрудники полиции», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Вину садовод-любитель признал. С учётом рецидива ему грозит до двух лет лишения свободы.