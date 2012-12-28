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Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкой области сухо и до +28
В регион ненадолго вернется летнее тепло.
Среднесуточные температуры составят: 10 и 11 сентября — 17-18 градусов тепла, что на 3 градуса выше нормы, 12 сентября — 14 градусов тепла, что около климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7 м/сек, днем 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12, днем от +23 до +28 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью — от +8 до +10 градусов, днем – от +25 до +27.
День 10 сентября стал самым теплым в Липецке в 1944 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2022 году — 1 градус мороза.
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