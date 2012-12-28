В Липецкой области сухо и до +28

В регион ненадолго вернется летнее тепло.



10 сентября территория Липецкой области будет находиться в гребне южного антициклона: существенных осадков не ожидается. 11 сентября к региону приблизится холодный фронт Североатлантического циклона, пройдут небольшие дожди. 12 сентября осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят: 10 и 11 сентября — 17-18 градусов тепла, что на 3 градуса выше нормы, 12 сентября — 14 градусов тепла, что около климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7 м/сек, днем 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12, днем от +23 до +28 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью — от +8 до +10 градусов, днем – от +25 до +27.День 10 сентября стал самым теплым в Липецке в 1944 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2022 году — 1 градус мороза.