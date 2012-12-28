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Общество
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вчера, 15:39
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На площади Революции ловят любителей глухой тонировки
В рейде участвуют сразу три патруля ДПС.
Размер штрафа — 500 рублей. Сумма не зависит от типа транспортного средства.
Нарушение фиксируется, если светопропускание лобового или передних боковых стёкол меньше 70%. Инспектор может измерить этот показатель специальным прибором — тауметром. На любых стеклах запрещена зеркальная плёнка. Цветная плёнка на лобовом стекле разрешена только в виде узкой (не более 14 см) полосы в верхней части для защиты от солнца. Под штраф можно попасть, если обзор с водительского места загораживают шторки, сетки или другие предметы. Сам по себе повторный факт управления машиной с неправильной тонировкой по той же статье (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ) не влечёт более строгого наказания — снова 500 рублей. Количество штрафов по ч. 3.1 ст. 12.5 не ограничено — инспекторы могут выписывать их при каждой остановке, пока нарушение не устранят. Есть нюанс: если инспектор ранее выдал вам требование устранить нарушение (снять тонировку) в определённый срок, а вы этого не сделали и были остановлены повторно, наступает ответственность по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Здесь санкции серьёзнее от штрафа до 4000 рублей до административного ареста до 15 суток или обязательных работ до 120 часов.
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