На площади Революции ловят любителей глухой тонировки

В рейде участвуют сразу три патруля ДПС.

Перед въездом на площадь Революции с Петровского спуска и улицы Карла Маркса сразу три патруля ДПС останавливают водителей машин с глухой тонировкой стекол. Кто-то возмущается, показывая на прозрачное лобовое стекло, кто-то смиренно ждет оформления протокола об административном правонарушении по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ.Размер штрафа — 500 рублей. Сумма не зависит от типа транспортного средства.Нарушение фиксируется, если светопропускание лобового или передних боковых стёкол меньше 70%. Инспектор может измерить этот показатель специальным прибором — тауметром. На любых стеклах запрещена зеркальная плёнка. Цветная плёнка на лобовом стекле разрешена только в виде узкой (не более 14 см) полосы в верхней части для защиты от солнца. Под штраф можно попасть, если обзор с водительского места загораживают шторки, сетки или другие предметы. Сам по себе повторный факт управления машиной с неправильной тонировкой по той же статье (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ) не влечёт более строгого наказания — снова 500 рублей. Количество штрафов по ч. 3.1 ст. 12.5 не ограничено — инспекторы могут выписывать их при каждой остановке, пока нарушение не устранят. Есть нюанс: если инспектор ранее выдал вам требование устранить нарушение (снять тонировку) в определённый срок, а вы этого не сделали и были остановлены повторно, наступает ответственность по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Здесь санкции серьёзнее от штрафа до 4000 рублей до административного ареста до 15 суток или обязательных работ до 120 часов.