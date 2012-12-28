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2182
вчера, 15:39
22

На площади Революции ловят любителей глухой тонировки

В рейде участвуют сразу три патруля ДПС.

Перед въездом на площадь Революции с Петровского спуска и улицы Карла Маркса сразу три патруля ДПС останавливают водителей машин с глухой тонировкой стекол. Кто-то возмущается, показывая на прозрачное лобовое стекло, кто-то смиренно ждет оформления протокола об административном правонарушении по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Размер штрафа — 500 рублей. Сумма не зависит от типа транспортного средства.

Нарушение фиксируется, если светопропускание лобового или передних боковых стёкол меньше 70%. Инспектор может измерить этот показатель специальным прибором — тауметром. На любых стеклах запрещена зеркальная плёнка. Цветная плёнка на лобовом стекле разрешена только в виде узкой (не более 14 см) полосы в верхней части для защиты от солнца. Под штраф можно попасть, если обзор с водительского места загораживают шторки, сетки или другие предметы. Сам по себе повторный факт управления машиной с неправильной тонировкой по той же статье (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ) не влечёт более строгого наказания — снова 500 рублей. Количество штрафов по ч. 3.1 ст. 12.5 не ограничено — инспекторы могут выписывать их при каждой остановке, пока нарушение не устранят. Есть нюанс: если инспектор ранее выдал вам требование устранить нарушение (снять тонировку) в определённый срок, а вы этого не сделали и были остановлены повторно, наступает ответственность по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Здесь санкции серьёзнее от штрафа до 4000 рублей до административного ареста до 15 суток или обязательных работ до 120 часов.
Правила дорожного движения
дороги
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Комментарии (22)

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Как гость
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Сначала новые
Это как
вчера, 20:33
Грузовики наглухо тонированные катаются
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Да
вчера, 20:31
Лучше бы километровые пробки за бензином обезопасили, патрулировали!
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Зоркий
вчера, 20:25
Опять показухой занимаются вместо работы. По всему городу развесили ловушки на 20-40 км для сбора штрафов, по кустам спрятались, а движение делать безопаснее некому.
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смех
вчера, 20:12
не ужели нельзя лишать за это ВУ, и сразу перестанут во тьме ездить
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Фунтик
вчера, 19:29
Да им какая разница тонированный не тонированый,пусть алканов лучше ловят
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Николаю
вчера, 19:29
Малолетние питбайкеры толпами гоняют по городу, их ненавидит весь город. Все ждут когда ГИБДД наведёт порядок. Тем временем ГИБДД проводит рейд по тонировке. Питбайкеры - это тяжело, понимаю. Следующий рейд по включённым ходовым огням?
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Житель
вчера, 18:46
А когда наведут порядок в стоянка под знаком "Стоянка запрещена" Проезд Северный. перекресток с Универсальным проездом.у ж/для вокзала
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Сколько с тонировкой
вчера, 18:40
Машин очень много с тонировкой! Надо из мск приехать и проверить тут!
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Гонщиков
вчера, 18:34
упорно не замечают и не ловят. Как будто "наверху" сами такие же гонщики?
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Костья
вчера, 18:30
Придется снимать тонировку и шторочки на своем «Запорожце», лучше буду в маске ездить.
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