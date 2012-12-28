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Уснул за рулём: крымчанина будут судить за сбитого насмерть под Ельцом дорожного рабочего
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Происшествия
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вчера, 16:46
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Уснул за рулём: крымчанина будут судить за сбитого насмерть под Ельцом дорожного рабочего
Тягач врезался в стоящий прицеп автомобиля «ГАЗ», который от удара отбросило на двух дорожных рабочих.
Напомним, 1 апреля на трассе «Дон» в Елецком округе крымчанин за рулем грузовика «Рено» наехал на стоящий прицеп автомобиля «ГАЗ», который от удара отбросило на двух дорожных рабочих. В результате 21-летний парень погиб, а 27-летний мужчина получил травмы, его госпитализировали.
«По данным следствия, житель Крыма, управляя грузовым седельным тягачом с полуприцепом и двигаясь по автомобильной дороге М-4 «Дон» в Елецком округе, уснул за рулём, вследствие чего допустил столкновение с прицепом и автомобилем дорожной службы, между которыми находился дорожный рабочий. В результате этого последнему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте ДТП», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.
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