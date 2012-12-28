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вчера, 16:46
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Уснул за рулём: крымчанина будут судить за сбитого насмерть под Ельцом дорожного рабочего

Тягач врезался в стоящий прицеп автомобиля «ГАЗ», который от удара отбросило на двух дорожных рабочих.

Прокуратура Елецкого района направила в суд уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Крыма, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (по части третьей статьи 264 УК РФ): в результате погиб дорожный рабочий.

Напомним, 1 апреля на трассе «Дон» в Елецком округе крымчанин за рулем грузовика «Рено» наехал на стоящий прицеп автомобиля «ГАЗ», который от удара отбросило на двух дорожных рабочих. В результате 21-летний парень погиб, а 27-летний мужчина получил травмы, его госпитализировали.

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«По данным следствия, житель Крыма, управляя грузовым седельным тягачом с полуприцепом и двигаясь по автомобильной дороге М-4 «Дон» в Елецком округе, уснул за рулём, вследствие чего допустил столкновение с прицепом и автомобилем дорожной службы, между которыми находился дорожный рабочий. В результате этого последнему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте ДТП», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Жаль
57 минут назад
Светлая память. Соболезнования родным и близким. Скорейшего выздоровления пострадавшему
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Эх
вчера, 23:16
Ужас какой. Светлая память погибшему. Такой молодой парень, пожить не успел. Отдыхать нужно. Устал? Остановись. Отдохни. Поспи. Теперь одного хоронить будут, второго лечить, а третий в тюрьму пойдёт. Жаль всех троих.
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