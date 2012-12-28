Липецкая вечЁрка: за что могут уволить мэра, в области изменился климат и мольбы футболистов

Сегодня, 25 марта, депутаты одобрили поправки в Устав Липецка, экологи разрабатывают план адаптации области к изменению климата, и футболисты попросили у бога побед.

Сегодня сессия горсовета внесла изменения в Устав Липецка. Главное в них — наделение губернатора правом увольнения главы Липецка . По новым правилам, мэр может лишится должности, если ему был объявлен выговор или предупреждение, а он в течение месяца не сумеет устранить причины, послужившие основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности. Кроме того, основанием для прекращения полномочий главы города будет являться «систематическое не достижение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления», или призвание его иноагентом.

«Это противоречит федеральному законодательству. Муниципальная власть — отдельная ветвь власти и не подчиняется областной», — заметил Мехвод.

«Вначале отменили выборы мэров горожанами, теперь хотят что бы губернатор их выбирал. Давайте лучше мэра назовём сити-менеджером ну или председателем горисполкома, как раньше было. В данном случае, никакого отношения к традиции мэров европейских городов это не имеет, скорее наследие монгольской орды, наместник», — поддержал его Антисоветчик.