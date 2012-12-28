Губернатор может уволить мэра Липецка «за систематическое недостижение показателей эффективности работы»
В Липецкой области разрабатывают план адаптации к изменению климата: за 10 лет потеплело на 0,61°C
Липецкая вечЁрка: за что могут уволить мэра, в области изменился климат и мольбы футболистов
Общество
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25 минут назад
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Липецкая вечЁрка: за что могут уволить мэра, в области изменился климат и мольбы футболистов
Сегодня, 25 марта, депутаты одобрили поправки в Устав Липецка, экологи разрабатывают план адаптации области к изменению климата, и футболисты попросили у бога побед.
«Это противоречит федеральному законодательству. Муниципальная власть — отдельная ветвь власти и не подчиняется областной», — заметил Мехвод.
«Вначале отменили выборы мэров горожанами, теперь хотят что бы губернатор их выбирал. Давайте лучше мэра назовём сити-менеджером ну или председателем горисполкома, как раньше было. В данном случае, никакого отношения к традиции мэров европейских городов это не имеет, скорее наследие монгольской орды, наместник», — поддержал его Антисоветчик.
«Вот это да и сила давно бы пора», — не согласился с ними Горожанин.
Кроме того, депутаты присвоили звание почетных граждан Липецка сразу 24 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Причем этот жест не отменил ежегодной процедуры избрания Почетных граждан, которая уже запущена. Представления на соискателей звания в горсовете ждут до 2 апреля.
Депутат Николай Двугрошев сегодня задал вопрос, который волнует многих липчан: «Почему мосты в Липецке не ремонтируют за год?»
И.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Стежин ответил, что это технически сложно. Можно починить мост за полгода, но тогда его придется полностью перекрыть.
Павел Стежин пообещал, что отремонтированную часть моста на Студеновской откроют в апреле-начале мая, чтобы взяться за вторую половину.
Про проблемный Октябрьский мост у депутатов вопросов не возникло.
«Китайцы за три дня новый мост строят. А у нас как всегда», — заметил Р.
«Сложно, очень сложно обслуживать и ремонтировать остатки прошлой, более развитой цивилизации», — съязвил политэкономикс.
Сегодня в Липецке выпал мокрый снег. Для конца марта ничего необычного. Но в последние годы это кажется непривычным, так как 8 марта липчане уже могли загорать.
Липецкие экологи провели заседание рабочей группы по вопросам разработки в регионе плана адаптации к изменению климата. За 10 лет средняя годовая температура воздуха на территории Липецкой области выросла на 0,61 градуса. Нужно что-то делать, чтобы минимизировать последствия потепления.
Изменения климата несет не только комфортную теплую погоду, но и сильные ветра и осадки, пожары, наводнения и засуху, а также возврат холодов в вегетационный период растений. Последнего особенно боятся садоводы и селяне. В прошлом году из-за майских заморозков в регионе даже вводился режим ЧС регионального характера
Комментаторы GOROD48 в будущий план не особо поверили, предложив в настоящем качественно всем выполнять свои обязанности.
«Только Квадра топит всю зиму как-будто. -30'C», — пожаловался Март.
«Рубите больше деревья. Вы же не зря стараетесь, тени летом ноль, углекислый газ поглощать нечему, деревья, между прочим, и ветер рассеивают, но вы же в школе не учились», — возмутился комментатор.
«Что с планом адаптации делать станем, ежели невзначай похолодает?», — спросил ё.
Футболисты команды «Металлург» съездили в в Задонский Рождество-Богородицкий монастырь и попросили у Бога побед.
В «Русский Иерусалим» липецкие футболисты ездят в начале сезона, или в его трудные моменты. Например, в 2007 году команда никак не могла выиграть, а после визита к святым местам, одержала одну из самых крупных побед в своей истории над новомосковсим «Доном» — 8:1.
«Им рассказали по опыту предыдущих лет, что примета так себе и лучшие сезоны были когда по монастырям не ездили? Боженька он требует самоотдачи и профессионализма и не обещает, что по волшебству все будет. Боженька не волшебник», — написал fed.
«Пока не будет чёткого от вышестоящего руководства задачи, что бы кровь из носа, ничего хорошего и не будет, так и будут играть в яме», — добавил Любитель.
«Хоккеистов что с собой не взяли?», — спросил Не зря.
Завтра в Липецке снова дождь, правда, слабый. Температура в городе, по прогнозам синоптиков, составит от +8 до +10 градусов.
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