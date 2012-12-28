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63
25 минут назад
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Липецкая вечЁрка: за что могут уволить мэра, в области изменился климат и мольбы футболистов

Сегодня, 25 марта, депутаты одобрили поправки в Устав Липецка, экологи разрабатывают план адаптации области к изменению климата, и футболисты попросили у бога побед.

Сегодня сессия горсовета внесла изменения в Устав Липецка. Главное в них — наделение губернатора  правом увольнения главы Липецка. По новым правилам, мэр может лишится должности, если ему был объявлен выговор или предупреждение, а он в течение месяца не сумеет устранить причины, послужившие основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности. Кроме того, основанием для прекращения полномочий главы города будет являться «систематическое не достижение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления», или призвание его иноагентом.

«Это противоречит федеральному законодательству. Муниципальная власть — отдельная ветвь власти и не подчиняется областной», — заметил Мехвод.

«Вначале отменили выборы мэров горожанами, теперь хотят что бы губернатор их выбирал. Давайте лучше мэра назовём сити-менеджером ну или председателем горисполкома, как раньше было. В данном случае, никакого отношения к традиции мэров европейских городов это не имеет, скорее наследие монгольской орды, наместник», — поддержал его Антисоветчик.

«Вот это да и сила давно бы пора», — не согласился с ними Горожанин.

Кроме того, депутаты  присвоили звание почетных граждан Липецка сразу 24 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Причем этот жест не отменил ежегодной процедуры избрания Почетных граждан, которая уже запущена. Представления на соискателей звания в горсовете ждут до 2 апреля.

Депутат Николай Двугрошев сегодня задал вопрос, который волнует многих липчан: «Почему мосты в Липецке не ремонтируют за год?»

И.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Стежин ответил, что это технически сложно. Можно починить мост за полгода, но тогда его придется полностью перекрыть. 

Павел Стежин пообещал, что отремонтированную часть моста на Студеновской откроют в апреле-начале мая, чтобы взяться за вторую половину.

Про проблемный Октябрьский мост у депутатов вопросов не возникло.

«Китайцы за три дня новый мост строят. А у нас как всегда», — заметил Р.

«Сложно, очень сложно обслуживать и ремонтировать остатки прошлой, более развитой цивилизации», — съязвил политэкономикс.

Сегодня в Липецке выпал мокрый снег. Для конца марта ничего необычного. Но в последние годы это кажется непривычным, так как 8 марта липчане уже могли загорать.

Липецкие экологи  провели заседание рабочей группы по вопросам разработки в регионе плана адаптации к изменению климата. За 10 лет средняя годовая температура воздуха на территории Липецкой области выросла на 0,61 градуса. Нужно что-то делать, чтобы минимизировать последствия потепления.

Изменения климата несет не только комфортную теплую погоду, но и сильные ветра и осадки, пожары, наводнения и засуху, а также возврат холодов в вегетационный период растений. Последнего особенно боятся садоводы и селяне. В прошлом году из-за майских заморозков в регионе даже вводился режим ЧС регионального характера

Комментаторы GOROD48 в будущий план не особо поверили, предложив в настоящем качественно всем выполнять свои обязанности.

«Только Квадра топит всю зиму как-будто. -30'C», — пожаловался Март.

«Рубите больше деревья. Вы же не зря стараетесь, тени летом ноль, углекислый газ поглощать нечему, деревья, между прочим, и ветер рассеивают, но вы же в школе не учились», — возмутился комментатор.

«Что с планом адаптации делать станем, ежели невзначай похолодает?», — спросил ё.

Футболисты команды «Металлург» съездили в в Задонский Рождество-Богородицкий монастырь и  попросили у Бога побед.

В «Русский Иерусалим» липецкие футболисты ездят в начале сезона, или в его трудные моменты. Например, в 2007 году команда никак не могла выиграть, а после визита к святым местам, одержала одну из самых крупных побед в своей истории над новомосковсим «Доном» — 8:1.

«Им рассказали по опыту предыдущих лет, что примета так себе и лучшие сезоны были когда по монастырям не ездили? Боженька он требует самоотдачи и профессионализма и не обещает, что по волшебству все будет. Боженька не волшебник», — написал fed.

«Пока не будет чёткого от вышестоящего руководства задачи, что бы кровь из носа, ничего хорошего и не будет, так и будут играть в яме», — добавил Любитель.

«Хоккеистов что с собой не взяли?», — спросил Не зря.

Завтра в Липецке снова дождь, правда, слабый. Температура в городе, по прогнозам синоптиков, составит от +8 до +10 градусов.
вечЁрка
Устав Липецка
климат
футбол
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Комментарии (1)

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65+
6 минут назад
Теперь что губернатор а не горожане будет выдавать ярлык на княжения мэру как в золотой орде а президент губернатору . Зачем тогда выборы траты средств . Возврат к истокам Руси .
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