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Общество
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вчера, 21:44
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Район у Быханова сада остался без воды: строители повредили трубу
Жители улицы говорят, что недавно уложенная труба разрушена во время прокладки газопровода. Без воды остались 15 домов.
«Строительная организация повредила водопровод в районе улицы Балмочных. Специалисты уже приступили к ремонту.
Оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 236-048, *6048. Ситуацию держим на контроле», — рассказали энергетики.
При этом, по словам жителей улицы Балмочных, пробитый водопровод уложен совсем недавно — компания «РВК» подвела его к строящимся домам, а поврежден он во время прокладки к этим же домам газовой трубы.
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