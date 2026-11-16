Жители улицы говорят, что недавно уложенная труба разрушена во время прокладки газопровода. Без воды остались 15 домов.





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Вечером 16 ноября компания «РВК-Липецк» предупредила жителей домов № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 24, 26, 32, 36, 38, 38а по улице Балмочных и № 21, 21а по улице Тельмана об аварийном отключении холодной воды.«Строительная организация повредила водопровод в районе улицы Балмочных. Специалисты уже приступили к ремонту.Оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 236-048, *6048. Ситуацию держим на контроле», — рассказали энергетики.При этом, по словам жителей улицы Балмочных, пробитый водопровод уложен совсем недавно — компания «РВК» подвела его к строящимся домам, а поврежден он во время прокладки к этим же домам газовой трубы.