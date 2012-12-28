Температура воздуха поднимется до +10 градусов.



В ближайшие двое суток Липецкая область окажется под влияние циклона с центром над Балтийским морем — при прохождении его атмосферных фронтов пройдут осадки разной интенсивности, преимущественно в виде дождя. 21 ноября на погоду в регионе начнёт влиять распространяющийся гребень антициклона, интенсивность дождей уменьшится. Среднесуточные температуры воздуха составят 5–6 градусов тепла, что на 7–8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 ноября в Липецкой области облачно, ночью умеренные, днём небольшие дожди, ночью местами туман. Ветер южный, 8–13 м/с. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днём — от +5 до +10.В Липецке облачно, ночью —умеренные, днём — небольшие дожди. Ночью — от +2 до +4 градусов, днём — от +6 до +8.День 19 ноября стал самым тёплым в Липецке в 1940 году: тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году — 20 градусов мороза.