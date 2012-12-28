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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области резко потеплеет
Температура воздуха поднимется до +10 градусов.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 ноября в Липецкой области облачно, ночью умеренные, днём небольшие дожди, ночью местами туман. Ветер южный, 8–13 м/с. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днём — от +5 до +10.
В Липецке облачно, ночью —умеренные, днём — небольшие дожди. Ночью — от +2 до +4 градусов, днём — от +6 до +8.
День 19 ноября стал самым тёплым в Липецке в 1940 году: тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году — 20 градусов мороза.
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