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Происшествия
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сегодня, 11:55
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Полиция установила личность ездока по встречке
И не одного.
Один из них на автомобиле «Лада Гранта» двигался по части улицы Вермишева с односторонним движением во встречном направлении. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водителю «Гранты» 39 лет.
— В отношении нарушителя сотрудники Госавтоинспекции составили административный материал по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ, — сообщили в ведомстве.
Ещё один нарушитель — 19-летний водитель «Фольксвагена» — проехал во встречном направлении на улице Зегеля, а затем пересёк двойную сплошную, возвращаясь в свою полосу. В отношении него составлены административные материалы по части 5 статьи 12.15, части 2 статьи 12.37, части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.
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