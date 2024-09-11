Нас ждут новый проект в театре, спектакль по творчеству Гришковца, новый взгляд на последнего царского фаворита.

В Липецке по-прежнему плюсовая температура днём – от +2 до +4 градусов, но с сегодняшнего дня начинаются дожди, пока умеренные.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





– б–р Есенина, 1, 2, 3, 5.









Отключение света





С 9:00 до 17:00 обесточат:





– ул. Фанерная.









С 9:00 до 12:00 пропадёт напряжение в розетках:





С 10:00 до 16:00 погаснет свет:





Застрять в пробке можно в самый неподходящий момент, но чтобы этого не случилось, лучше заглядывать в приложение. Хотя и оно не панацея….





В 19:00 в зале «Унион» пройдёт концерт из серии «Соло с оркестром» (12+).









Музыка в театре





В 16:00 на камерной сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) презентуют новый проект «Музыкальная среда в театре» (12+).









В 19:00 в ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут и спектакль, причём – один из лучших в репертуаре ¬– «Винни-Пуховские чтения» по произведениям Евгения Гришковца (16+).









Распутин





18 ноября в 19:00 в театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) покажут города хореографический спектакль «Распутин» (16+).









Фото Игоря Неснова, vk.ru/russian_cossack

В 13:00 в библиотеке им. И. А. Бунина (ул. Студенческий городок, 11а) начнут концерт «Мелодия маминой души», посвящённый Дню матери, который в этом году выпадет на 29 ноября (12+).









Фото vk.ru/biblioteka_bunina

В 12:00 в Детской краеведческой лаборатории им. М.П. Трунова (ул. Плеханова, 36) состоится лекция «Жизнь и подвиги М.В. Водопьянова» (6+).









В 18:00 в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) на заседании «Клуба городского жителя» пройдёт важнейший семинар «Навигатор полномочий: как устроена работа депутата» (18+).













Фото vk.ru/club_gitelya

В 11:00 в Центре молодёжного чтения (ул. М. И. Неделина, 31а) состоится интеллектуальная игра «Моя страна — Россия» (12+).









Фото vk.ru/lib48ru

Против этих фантастических инициатив выступают 13%, в основном – мужчины. Надо полагать, что они и есть – начальство и работодатели.









– ул. 300-летия Флота России, вл. 2;– ул. им. Генерала Меркулова, 18, 20, 22, 24, 26;– ул. Катукова, 18, 18а;– ул. Палисадная, 17;– ул. Ракитная, 2;В частном секторе забудут про комфорт жители улиц 1 Мая, Апраксина, Борковского, Высоцкого, Гагарина, Жемчужной, Заповедной, Знаменской, Изобильной, Кипарисовой, Кирова, Комарова, Кольцова, Космонавтов, Краеведческой, Ленина, Лесной, Листопадной, Лютиковой, Мазурука, Мартынова, Набережной, Одесской, Покровской, Поэтической, Провинциальной, Пушкина, Пшеничной, Ракитной, Сенявиных, Сибирской, Советской, Сокольской, Станционной, Учительской, Хрустальной, Цветаевой, переулков Благодарного, Краснозоренского, Лазурного.– ул. 9-го Мая, 27;– ул. Ангарская, 1;– ул. Виктора Музыки;– ул. Космонавтов, 58/3, 62/1;– ул. Циолковского, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2.– ул. Московская, 2а, 6, 6а, 20;– ул. Ольховая.С Липецким государственным духовым оркестром (главный дирижёр Василий Збаражский) выступит московский солист Михаил Безносов, кларнетист, заслуженный артист России, лауреат всероссийских и международных конкурсов.Совместный проект театра и Липецкой государственной филармонии теперь будет радовать липчан еженедельно по средам. Первым гостям расскажут о ближайших планах, а заодно прочитают стихи и сыграют мелодии в исполнении артистов и струнного квартета ANIMA.Первых поклонников искусства пустят на премьеру бесплатно.Это не детская сказка, а очень смешной, тёплый и точный разговор про нас сегодняшних — про страх взрослеть, поиск простых радостей и умение выдохнуть посреди недели.Взгляд на фаворита императрицы Гришку Распутина прямо противоположный устоявшейся историографии. Распутин в постановке – чуть ли не святой. Такая точка зрения существовала и в начале XX века, особенно в царской семье Романовых. К чему всё привело, известно.Спектакль стал дипломантом национальной театральной премии «Золотая маска» в сезоне-2024-2025.Ансамбль «Серебряные годы» под аккомпанемент баяниста Андрея Насонова отправит слушателей в мир светлого детства, юности и домашнего уюта.Наш земляк и один из первых Героев Советского Союза. Рожденный в скромной крестьянской семье в селе Большие Студёнки (ныне город Липецк) в 1899 году, Михаил Васильевич даже не мог представить, какая невероятная и насыщенная событиями судьба его ждет. Спасение челюскинцев в 1934 году — подвиг, который потряс весь СССР. 21 мая 1937 года — первая в мире посадка самолёта на лёд в районе Северного полюса.После Второй мировой войны Михаил Васильевич продолжил службу в полярной авиации, участвовал в высокоширотных арктических экспедициях с посадками на дрейфующий лёд.В заседании примут участие не только депутаты, позволено будет заглянуть и простым смертным. Вы узнаете о границах ответственности: за что отвечает депутат, а за что — исполнительная власть. А ещё липчан попытаются научить, как правильно взаимодействовать с народными избранниками (оказывается это не они, а мы должны учиться) ¬– как уговорить депутата составить и направить запрос, как осуществляется обратная связь, какова этика и т. д. Золотые они ведь всё-таки люди…Три тура командных состязаний. Вопросы по истории, географии, этнографии, литературе и искусству. Участники не просто освежат память, но и обязательно узнают что-то новое о родине.41% липчан считают¸ что начальство должно компенсировать работникам затраты на проезд до работы, выяснили в SuperJob. 33% убеждены, что время на дорогу нужно считать рабочим.Представляете, как изменился бы рынок труда, если бы эти предложения были бы приняты? В случае денежной компенсации, почему бы не ездить на службу на такси? Ведь не 35 рублей же экономить на проезде? А если время решили бы засчитать в рабочее, то к липецким вакансиям резко возросло бы внимание из Тербунов, Волово и т.д. Пара часов в дороге туда, пара – обратно, вот и прошёл оплаченный рабочий день. К-р-расотища!Кстати, а кому-нибудь работодатели предложили компенсировать хотя бы новую платную парковку в центре города? Вдруг найдутся уникумы! Отзовитесь в комментариях – ау!