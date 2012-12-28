Горы мусора в заповедном месте выросли за несколько летних месяцев. Представители мэрии собираются побывать на свалке и оценить размеры проблемы.

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Недалеко от памятника природы регионального значения — урочища «Сурки», через дорогу от микрорайона «Взлётный», за лето выросла гигантская свалка. Её обнаружил читатель GOROD48 Александр Поздняков. Он любит гулять в тех местах, увиденное его потрясло до глубины души.— Вот что натворили в нашем чистейшем, крутейшем районе буквально за несколько месяцев. Мы там занимались скандинавской ходьбой, у нас была лыжня, а теперь здесь такая здоровенная свалка образовалась. Просто ужас! У кого рука поднялась? Как такое свинство в городе могли допустить?! — возмущается Александр.Причём Александр обнаружил, что кто-то даже прошёлся на грейдере, чтобы было удобнее складировать строительный мусор и спиленные деревья.В мэрии GOROD48 пообещали, что на следующей неделе сотрудники департамента развития территории съездят к урочищу для оценки ситуации. После этого будут решать, что делать.Напомним, урочище получило своё название из-за степных сурков (байбаков). Когда-то их было очень много в этом красивом месте, но со временем зверьки ушли.