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Происшествия
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сегодня, 15:18
35-летняя липчанка села на два года и два месяца за подделку документа для иностранца
Женщина оказывала посреднические услуги в оформлении прописки иностранцам. В колонию-поселение её отправили по совокупности приговоров.
Женщина как физлицо оказывала посреднические услуги в оформлении прописки иностранным гражданам.
10 марта этого года она тоже помогла иностранцу — подделала отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина. За это мигрант заплатил ей 7500 рублей.
«Действия осужденной судом квалифицированы как подделка официального документа, предоставляющего права в целях его использования и сбыт такого документа», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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