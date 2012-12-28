Женщина оказывала посреднические услуги в оформлении прописки иностранцам. В колонию-поселение её отправили по совокупности приговоров.

Октябрьский районный суд приговорил 35-летнюю липчанку с учетом предыдущих приговоров к двум годам и двум месяцам колонии-поселения за подделку документа, хотя непосредственно за подделку документа она получила ограничение свободы.Женщина как физлицо оказывала посреднические услуги в оформлении прописки иностранным гражданам.10 марта этого года она тоже помогла иностранцу — подделала отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина. За это мигрант заплатил ей 7500 рублей.«Действия осужденной судом квалифицированы как подделка официального документа, предоставляющего права в целях его использования и сбыт такого документа», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.