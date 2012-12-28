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Происшествия
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32 минуты назад
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В Липецке арестовали 21-летнего парня, убившего соперника из-за ревности
Для расправы с превосходящим его по комплекции мужчиной он взял с собой кухонный тесак.
Об аресте подозреваемого на два месяца ходатайствовал старший следователь Советского райотдела СУ СК РФ по Липецкой области Егор Должанский.
— Вы согласны с ходатайством следователя об избрании вам ареста как меры пресечения? — спросила судья у Сергея Золотухина, оказавшегося холостым и официально безработным.
А тот, казалось, заснул во время выступления следователя! Очнувшись, Золотухин сказал, что не возражает. Его адвокат по назначению тут же сказал, что связан с позицией подзащитного. Представитель прокуратуры, конечно, тоже была за.
Судья пробежалась по материалам уголовного дела. Из него следовало, что в три часа ночи 17 ноября во дворе на улице Космонавтов Сергей Золотухин нанёс 25-летнему знакомому удар ножом в живот. Раненого успели привезти в больницу, но из-за обильной кровопотери тот умер на операционном столе. О вине подозреваемого свидетельствовала его бывшая девушка Наталья, на глазах которой тот воткнул нож в живот Сергею Багликову, её новому парню. Она же указала место, куда Золотухин выбросил нож. Сам Сергей Золотухин, задержанный сразу после преступления, написал явку с повинной, в которой были слова раскаяния.
Судья также зачитала ходатайства отца погибшего Сергея Багликова. Тот ходатайствовал о заключении Золотухина под стражу.
Выяснилось, что Багликов работал в кафе «Гастробар». Он уволился всего за два дня до своей трагической смерти, так как собрался уехать в Санкт-Петербург и даже купил билет на поезд. Из дома Сергей Багликов внезапно ушёл в 2 часа ночи 17 ноября, не сказав родным, по какой причине. А утром отцу парня позвонили из больницы на Тракторном и сказали, что тот скончался от ножевого ранения.
Также судья зачитала ходатайство об аресте Золотухина свидетельницей преступления, той самой Натальей. Она заявила, что боится за свою жизнь и желает, чтобы Золотухина держали до суда под стражей.
После возвращения из совещательной комнаты судья сообщила, что удовлетворяет ходатайство следователя об аресте подозреваемого на два месяца.
А вот что стало известно GOROD48. Золотухин считал Наталью своей девушкой. Но спустя какое-то время та с ним рассталась, выбрав себе в спутники другого Сергея. Отвергнутый парень не захотел смириться с потерей. Вечером 16 ноября он пришёл к девушке на откровенный разговор. Наталье показалось, что тот затянулся. Она попросила незваного гостя уйти. Тот отказался. Девушка позвонила своему новому парню и пожаловалась на неприятное общение. Второй Сергей приехал и выпроводил соперника на улицу. Но тот решил оставить последнее слово за собой, прихватив самый большой нож из кухонного набора, который был у Натальи. Уже во дворе дома он воткнул тесак в живот физически более крепкого, чем он, 25-летнего мужчины.
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