Режим ЧС регионального характера будет введён в в сельском хозяйстве Липецкой области из-за майских заморозков

Область намерена обратиться за помощью к федерации.

Ударившие в начале мая заморозки привели к катастрофическим последствиям, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Правительство области намерено ввести в сельском хозяйстве режим чрезвычайной ситуации и обратиться за помощью в федеральный центр.По словам куратора аграрного сектора вице-губернатора Александра Кремнева, масштабы ущерба будут ясны позднее, поскольку в ближайшие ночи также ожидаются заморозки. После этого станет понятно, сколько площадей нужно будет пересевать и в каком состоянии плодово-ягодные насаждения.