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Режим ЧС регионального характера будет введён в в сельском хозяйстве Липецкой области из-за майских заморозков
Общество
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Общество
256
33 минуты назад
1

Режим ЧС регионального характера будет введён в в сельском хозяйстве Липецкой области из-за майских заморозков

Область намерена обратиться за помощью к федерации.

Ударившие в начале мая заморозки привели к катастрофическим последствиям, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Правительство области намерено ввести в сельском хозяйстве режим чрезвычайной ситуации и обратиться за помощью в федеральный центр. 

По словам куратора аграрного сектора вице-губернатора Александра Кремнева, масштабы ущерба будут ясны позднее, поскольку в ближайшие ночи также ожидаются заморозки. После этого станет понятно, сколько площадей нужно будет пересевать и в каком состоянии плодово-ягодные насаждения. 

Фото пресс-службы правительства области

заморозки
сельское хозяйство
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Комментарии (1)

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Шурик
8 минут назад
Фрукты похоже в этом году будут золотыми.
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