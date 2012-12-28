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Режим ЧС регионального характера будет введён в в сельском хозяйстве Липецкой области из-за майских заморозков
Общество
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33 минуты назад
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Режим ЧС регионального характера будет введён в в сельском хозяйстве Липецкой области из-за майских заморозков
Область намерена обратиться за помощью к федерации.
По словам куратора аграрного сектора вице-губернатора Александра Кремнева, масштабы ущерба будут ясны позднее, поскольку в ближайшие ночи также ожидаются заморозки. После этого станет понятно, сколько площадей нужно будет пересевать и в каком состоянии плодово-ягодные насаждения.
Фото пресс-службы правительства области
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