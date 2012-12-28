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Общество
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сегодня, 12:08
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Министром молодёжной политики стал Арсений Болдырев
27-летний выпускник ЛГТУ и РАНХиГС сменил на этой должности Светлану Карелину.
27-летний Арсений Болдырев закончил ЛГТУ и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. В его послужном списке — работа художественным руководителем Дома культуры «Рудничный» и руководителем регионального отделения Российского союза молодёжи. Перед назначением Арсений Болдырев возглавлял АНО «Область будущего».
Фото: соцсети
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