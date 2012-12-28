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Происшествия
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сегодня, 13:56
Девять человек пострадали за пятницу и выходные на дорогах области
Среди пострадавших трое подростков.
Ещё одна авария в Ельце произошла на улице Карла Маркса: столкнулись «Тойота» с 66-летней женщиной за рулём и «Митсубиси» под управлением 55-летнего водителя. Пострадали водитель «Митсубиси» и его 56-летняя пассажирка.
В Грязях на улице Крылова 25-летняя девушка за рулём «Лады Приоры» сбила 14-летнего подростка. Мальчика госпитализировали.
15 ноября в Измалковском округе 57-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и съехал с дороги. С травмами водителя доставили в больницу.
Напомним, что 14 ноября на дорогах области за рулём умерли сразу трое водителей. Один из этих случаев произошёл в Липецке на улице Космонавтов, где «Ситроен» с мёртвым 75-летним водителем врезался в четыре припаркованные машины.
За три дня на дорогах области зарегистрировано 67 фактов механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей. Автоинспекторы выявили 5 007 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 32 водителя, за неиспользование ремней безопасности — 160.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4212 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 442 нарушения», — сообщает Госавтоинспекция.
На фото — авария в Измалковском округе
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