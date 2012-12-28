«Обдираловка» и «возможность припарковаться»: водители высказались о платных парковках
Липецкая вечЁрка: мумия в логу, 100000 избитому из-за парковки и за платными паркингами наблюдает мобильный комплекс
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Происшествия
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12 минут назад
В лесу найден труп
Тело обнаружено в Фащевском лесничестве. Труп уже опознан.
Полицейские установили личность мужчины — это 48-летний житель Лебедяни.
— Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства его смерти, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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