Тело обнаружено в Фащевском лесничестве. Труп уже опознан.

Накануне в Грязинском округе на территории Фащевского лесничества был найден труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти.Полицейские установили личность мужчины — это 48-летний житель Лебедяни.— Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства его смерти, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.