В большом зале регионального правительства отпраздновали День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Его отмечают в России во второе воскресенье октября. Но в Липецкой области традиционно основные торжества проходят в ноябре, после основной уборочной кампании. Хотя даже с первым снегопадом некоторые культуры ещё убирают с полей — сельхозпроизводители укладываются в агротехнологические сроки, и урожаю это никак не вредит.В агропромышленном комплексе Липецкой области работают более 40 тысяч человек. В этом году ведомственные награды получили 11 человек, региональные — 24. И всё это люди, влюблённые в своё дело и землю. Кроме того, все они внесли значительный вклад в развитие АПК региона.61-летний Владимир Мальцев из села Большой Хомутец Добровского округа — механизатор, в профессии с 18 лет. Работает в ООО «Агроконсалтинг».— Всю жизнь я провёл на земле — живу и работаю в деревне: пашу, сею, занимаюсь обработкой земли, убираю урожай: пшеницу, ячмень, горох, сою, кукурузу, подсолнечник. За 43 года на полях мои машины менялись от самого примитивного колёсного трактора «Т-25» до суперсовременной и комфортной техники — напичканных электроникой комбайнов. Теперь трактористам и механизаторам нужно знать математику, физику, химию и электронику! — говорит Владимир Мальцев.У Владимира Мальцева — две дочери и внучка. Владимир вздыхает: девчонки… А то бы он с удовольствием передал им свою профессию. Ведь дети всегда интересуются сельхозтехникой. Хорошо, что в школах Липецкой области сейчас появились агроклассы, а в них — тренажёры и симуляторы. Но вживую тракторы и комбайны ещё интереснее!Министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова тоже говорила о важности приобщения школьников к аграрной науке. А ещё — об успехах липецких аграриев: они уверенно идут к цели доктрины продовольственной безопасности России по наращиванию производства всей сельхозпродукции на 25% к 2030-му году.«В этом году намолотили 3,8 миллиона тонн зерна, ещё продолжаем молотить кукурузу. Собрано 5,2 миллиона тонн сахарной свёклы, и её ещё продолжают убирать. Масличных культур намолочено миллион тонн. В том числе установлен рекорд по сбору рапса — 164 тысячи тонн. Получено 72 тысячи тонн плодово-ягодной продукции. И главное — аграрии справились, несмотря на все сложности, которых было немало: это и смещение посевной на две недели из-за погоды, и смещение уборки на две недели — опять погода не давала. Но получилось и собрать хороший урожай, и выполнить поставленные планы. Также в этом году мы открыли более 18 агротехнологических классов. Они теперь и в городских школах. А дети из сельских школ увидели невероятные технологии! Они приходят домой и рассказывают родителям об этих уроках. Они даже пробуют себя на симуляторах сельхозтехники: на комбайнах и тракторах. Наши колледжи взялись за подготовку трактористов-машинистов со школьной скамьи. Ребята обучаются в 10–11 классах и выходят из школы уже с рабочей профессией», — рассказала Екатерина Маркова.Среди приглашённых на областной День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности были люди, заслуги которых чествовали и на федеральном уровне. Например, Вере Арутюнян из Грязинского округа, ведущему агроному по защите растений, заслуженному работнику сельского хозяйства России несколько лет назад пожал руку председатель правительства России Михаил Мишустин.— Я в профессии с марта 1980-го года. Раньше выходила на поля с сачком и линейкой, теперь — со смартфоном, и сразу заношу в сеть данные, которые в тот же момент видят в Москве. Занимаюсь фитомониторингом, прогнозом и защитой растений — выявляю сорняки, болезни и вредителей, слежу за состоянием озимой и яровой пшеницы, ячменя, подсолнечника, сои, кукурузы, — рассказала о своей работе Вера Арутюнян.Анатолий Милованов — глава крестьянско-фермерского хозяйства в Липецком округе. Почти 30 лет — с 1997-го года — он выращивает сахарную свёклу, пшеницу, подсолнечник, сою.— Наверное, мою работу отметили за высокую урожайность: по свёкле это 500 центнеров с гектара, по подсолнечнику — 32,5 центнера с гектара. Я вырос на селе, мама трудилась в сельском хозяйстве — поэтому и пришёл в эту сферу. Начинал с нуля, с разбитой техники — сейчас всё есть, разве что цены плохие на реализацию, хотелось бы выше рентабельность! А ещё в этом году погода подкачала, — рассказал Анатолий Милованов.Рядом с крупными аграриями — простые водители. Юрий Рязанцев из Тербунского округа — водитель ИП Алёхина Олега Васильевича. Возит зерновые — пшеницу и ячмень — с полей на «КамАЗе». На работу пришёл сразу после армии. И с тех пор в пик сезона делает по 9–15 рейсов за смену, а иногда даже пашет на тракторе.Губернатор Игорь Артамонов поговорил с сельхозпроизводителями о результатах аграрного года.— Результаты сельхозпроизводителей нашей области очень хорошие, несмотря на все вызовы, на проблемы с поздним севом, с горючим, с логистикой. Аграрии научились работать и в новых реалиях, когда в полях находят фрагменты БПЛА», — сказал губернатор.Хорошие результаты и в животноводстве. Ожидаемые итоги года: 420 тысяч тонн скота и птицы, 950 миллионов штук яиц, 357 тысяч тонн молока и надой в 10 000 килограммов от одной коровы. А лидер по продуктивности — ГК «Трио»: там корова даёт 14 502 килограмма молока в год.За достигнутые в животноводстве результаты Игорь Артамонов поблагодарил тех, кто в регионе закладывал основы его развития, — Николая Тагинцева и Олега Долгих.Есть чем похвастаться и в пищевой и перерабатывающей промышленности: 270 тысяч тонн переработанного картофеля, 200 тысяч тонн соевого масла, 890 тысяч тонн сахара и 8 тысяч тонн мясного детского питания.А ещё губернатор остановился на комплексном развитии сельских территорий. С 2019 года в развитие сёл вложено более 12 миллиардов рублей, построено 28 крупных социальных объектов: школ, детских садов, библиотек, спортивных и коммунальных объектов. Благоустроено 240 общественных территорий: зон отдыха, детских и спортивных площадок. Активно ведётся строительство жилья: для работников АПК и соцсферы построено и приобретено 313 домов и квартир.Игорь Артамонов также назвал каждое предприятие, вложившее деньги в развитие и благоустройство сёл. А это немалая сумма — с 2019 года в развитие сельских территорий вложены 1 миллиард 530 миллионов внебюджетных рублей.