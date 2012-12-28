В результате второй водитель получил тяжёлые травмы.

Грязинский городской суд приговорил 43-летнего водителя к трём годам 15 дням условного срока и лишению прав на три года за пьяное нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 43-летний водитель попал в столкновение и, не желая оформлять аварию с участием автоинспекторов, после непродолжительной остановки решил уехать. Второй водитель попытался его остановить и повис на задней двери чужой машины, а когда та поехала упал и его проволокли по дороге.В результате здоровью второго водителя был причинен тяжкий вред.Со слов водителя-виновника ДТП, после случившегося он приехал домой и выпил, чтобы снять стресс. Но потом он всё же решил вернуться на место аарии . От освидетельствования на состояние опьянения он отказался.