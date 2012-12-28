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Происшествия
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сегодня, 12:09
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Пьяный водитель решил уехать с места ДТП, а второй участник аварии повис на его машине
В результате второй водитель получил тяжёлые травмы.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 43-летний водитель попал в столкновение и, не желая оформлять аварию с участием автоинспекторов, после непродолжительной остановки решил уехать. Второй водитель попытался его остановить и повис на задней двери чужой машины, а когда та поехала упал и его проволокли по дороге.
В результате здоровью второго водителя был причинен тяжкий вред.
Со слов водителя-виновника ДТП, после случившегося он приехал домой и выпил, чтобы снять стресс. Но потом он всё же решил вернуться на место аарии . От освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
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