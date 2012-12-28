От ножевого ранения в живот 25-летний парень умер в больнице. Возбуждено уголовное дело.



Правоохранители задержали 20-летнего жителя Липецка, который подозревается в нападении с ножом на 25-летнего знакомого. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.«По данным следствия, ночью 17 ноября подозреваемый, находясь во дворе дома по улице Космонавтов города Липецка, в ходе конфликта нанёс 25-летнему знакомому удар ножом в живот», — сообщает следственный комитет.Раненого успели привезти в больницу, но там он умер. Сегодня суд назначит 20-летнему подозреваемому меру пресечения: следствие будет настаивать на аресте. Поножовщина, по предварительным данным, произошла из-за ревности.