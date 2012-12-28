Михаил Щербаков: «За первую уборку Липецка от снега поставил бы дорожникам тройку с плюсом»
Липецкая вечЁрка: мумия в логу, 100000 избитому из-за парковки и за платными паркингами наблюдает мобильный комплекс
«Как такое свинство могли допустить?!»: рядом с урочищем «Сурки» насыпали гигантскую свалку
Управление по охране культурного наследия Липецкой области возглавил замминистра культуры Артур Мамедов
Происшествия
2866
сегодня, 11:49
9
20-летний липчанин зарезал приятеля из-за ревности
От ножевого ранения в живот 25-летний парень умер в больнице. Возбуждено уголовное дело.
«По данным следствия, ночью 17 ноября подозреваемый, находясь во дворе дома по улице Космонавтов города Липецка, в ходе конфликта нанёс 25-летнему знакомому удар ножом в живот», — сообщает следственный комитет.
Раненого успели привезти в больницу, но там он умер. Сегодня суд назначит 20-летнему подозреваемому меру пресечения: следствие будет настаивать на аресте. Поножовщина, по предварительным данным, произошла из-за ревности.
2
10
13
3
2
Комментарии (9)