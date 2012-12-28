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492
46 минут назад
6

«Почему мосты в Липецке не ремонтируют за год?»

На свой вопрос депутат горсовета получит ответ от чиновника мэрии: «Потому что это технически сложно».

Сегодня на в общем унылой сессии городского Совета депутаты задавали вопросы только и.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павлу Стежину, рассказавшему о свершениях его ведомства с прошлом году и планах на этот.

— У нас на улице Студеновской второй год ремонтируют мост через ручей. Водители страдают по этой причине в пробках. Почему мосты в Липецке не ремонтируют за год? — спросил чиновника депутат Николай Двугрошев.

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Из ответа следовало, что это — технически сложно. Поэтому некоторые мосты в Липецке ремонтируют по два года — помимо Студеновского с прошлого года на этот перешла реконструкция мостов через Липовку на Плехановском спуске и через водоотводной канал — на улице Первомайской.

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Конечно, такие небольшие мосты можно переложить и за полгода, как это было сделано на улице Советской, но тогда пришлось бы полностью перекрывать движение по ним транспорта. К тому же сугубо липецкой проблемой, как говорят иногородние подрядчики, является несовпадение проектов с реальностью и обилие коммунальных сетей, на вынос которых с мест работ энергетикам и связистам нужно дополнительное время.

Кстати, Павел Стежин пообещал депутатам, что первую отремонтированную часть моста на Студеновской мостостроители водителям передадут в апреле-начале мая, чтобы начать демонтаж и позже перекладку второй его части.

Напомним, что к 1 мая подрядчик должен открыть движение транспорта по реконструированному мосту по улице Первомайской. Как только это случится, на капремонт закроют самый маленький мост в Липецке — на улице Октябрьской. Сегодня, кстати, при изменении параметров городского бюджета на его реконструкцию было выделено 8,9 млн рублей.

Удивительно, но никто из депутатов на сессии не поинтересовался о проектах строительства двух необычайно важных для города мостов — второй ветки Октябрьского через реку Воронеж (смета его возведения выросла с прошлого года с 6 до 7,2 миллиардов рублей) и путепровода через железнодорожные пути с улицы Боевой проезд на улицу Гагарина.

А еще депутат Игорь Подзоров спросил у Павла Стежина, почему в Липецке для определения качества уложенного асфальта применяют отбор его проб выборкой кернов (на это в прошлом году было потрачено 6 млн рублей, в этом в бюджет заложены 4,9 миллиона). Почему мэрия не применяет иных, не разрушительных, методов контроля качества асфальта на отремонтированных или вовсе новых дорогах?

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Ответа на вопрос он не получил.
мост
ремонт
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Ага
7 минут назад
Прораб и раб!
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Р
17 минут назад
Люди не на своём месте. Им до фонаря
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Потому что
21 минуту назад
Там работают два человека-прораб и раб.
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Русский
32 минуты назад
А патамушта очень выгодно ремонтировать долго.
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Липчанин
34 минуты назад
Гениальный ответ!!! Браво!!!
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Р
38 минут назад
Китайцы за три дня новый мост строят. А у нас как всегда
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