Липчанин следил за пасынком с помощью камеры и довел 13-летнего мальчика до самоубийства
Сразу 24 инвалида и участника Великой Отечественной войны станут почетными гражданами Липецка
Общество
492
46 минут назад
6
«Почему мосты в Липецке не ремонтируют за год?»
На свой вопрос депутат горсовета получит ответ от чиновника мэрии: «Потому что это технически сложно».
— У нас на улице Студеновской второй год ремонтируют мост через ручей. Водители страдают по этой причине в пробках. Почему мосты в Липецке не ремонтируют за год? — спросил чиновника депутат Николай Двугрошев.
Из ответа следовало, что это — технически сложно. Поэтому некоторые мосты в Липецке ремонтируют по два года — помимо Студеновского с прошлого года на этот перешла реконструкция мостов через Липовку на Плехановском спуске и через водоотводной канал — на улице Первомайской.
Конечно, такие небольшие мосты можно переложить и за полгода, как это было сделано на улице Советской, но тогда пришлось бы полностью перекрывать движение по ним транспорта. К тому же сугубо липецкой проблемой, как говорят иногородние подрядчики, является несовпадение проектов с реальностью и обилие коммунальных сетей, на вынос которых с мест работ энергетикам и связистам нужно дополнительное время.
Кстати, Павел Стежин пообещал депутатам, что первую отремонтированную часть моста на Студеновской мостостроители водителям передадут в апреле-начале мая, чтобы начать демонтаж и позже перекладку второй его части.
Напомним, что к 1 мая подрядчик должен открыть движение транспорта по реконструированному мосту по улице Первомайской. Как только это случится, на капремонт закроют самый маленький мост в Липецке — на улице Октябрьской. Сегодня, кстати, при изменении параметров городского бюджета на его реконструкцию было выделено 8,9 млн рублей.
Удивительно, но никто из депутатов на сессии не поинтересовался о проектах строительства двух необычайно важных для города мостов — второй ветки Октябрьского через реку Воронеж (смета его возведения выросла с прошлого года с 6 до 7,2 миллиардов рублей) и путепровода через железнодорожные пути с улицы Боевой проезд на улицу Гагарина.
А еще депутат Игорь Подзоров спросил у Павла Стежина, почему в Липецке для определения качества уложенного асфальта применяют отбор его проб выборкой кернов (на это в прошлом году было потрачено 6 млн рублей, в этом в бюджет заложены 4,9 миллиона). Почему мэрия не применяет иных, не разрушительных, методов контроля качества асфальта на отремонтированных или вовсе новых дорогах?
Ответа на вопрос он не получил.
0
1
1
2
1
Комментарии (6)