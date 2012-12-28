Разница во II квартале 2026 года между уволенными и нанятыми на работу составила в Липецкой области 25,5%. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.





Липецкие компании во II квартале 2026 года увольняли чаще, чем нанимали. Они приняли на работу 12 993 человека, а уволили 16 303 человека. Разрыв составил более 3,3 тысячи: увольнений было на 25,5% больше, чем найма. Годом ранее, во втором квартале 2025-го, в регионе наняли 14 159 работников и уволили 16 712 человек, разрыв был меньше — почти 2,6 тысячи человек.В целом по России во втором квартале 2026 года крупные и средние предприятия приняли 2,28 миллиона человек, а уволили 2,53 миллиона. Оба показателя стали минимальными для этого периода с 2020 года. Разница между уволенными и нанятыми составила 250 тысяч человек (11%) в пользу первых — наименьший разрыв с 2019 года. Число принятых на работу превысило количество уволенных во II квартале лишь в восьми регионах страны. Большинство увольнялись по собственному желанию — 78,2%. По соглашению сторон покинули работу 7,1%, в результате сокращения штата — 1,6%. Ещё 13,1% прекратили работу по другим причинам, среди которых увольнение по инициативе работодателя, истечение срока трудового договора, перевод в другое юрлицо.По данным FinExpertiza, на фоне замедления кадровой ротации в стране выросла неполная занятость. Общее число работников, находившихся в отпусках без сохранения зарплаты, трудившихся неполное рабочее время или пребывавших в простое, составило 5,4 миллиона человек (+7,6% по сравнению с прошлым годом). Число сотрудников в отпусках за свой счёт выросло на 6,4%, до 3,8 миллиона человек, трудившихся неполное рабочее время — на 10,4%, до 1,4 миллиона, а находившихся в простое — на 11,4%, до 209,8 тысячи человек.