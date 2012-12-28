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35-летняя липчанка села на два года и два месяца после подделки документа для иностранца
Общество
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сегодня, 16:23
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На полторы недели энергетики перекроют выезд с улицы Качалова на улицу Нестерова
На участке межквартальной дороги будут менять водопровод.
Замена трубопровода будет проводиться без отключения потребителей.
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