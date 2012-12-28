На участке межквартальной дороги будут менять водопровод.



Как сообщает липецкий филиал «РИР Энерго», перекрёсток улиц Качалова и Нестерова перекрывается с 18 по 29 ноября в связи заменой трубопровода.Замена трубопровода будет проводиться без отключения потребителей.