Алексей Грушихин перешел на работу с детьми.

Областное управление по охране объектов культурного наследия возглавил 43-летний Артур Мамедов. О назначении сообщило правительство региона.Артур Мамедов окончил Липецкий филиал Воронежского института МВД РФ по специальности «юриспруденция» (2005), а в 2020 году —РАНХиГС по направлению «Специалист в социальной сфере». До 2015 года работал в ГУ МЧС России по Липецкой области, затем — в Центре кластерного развития туризма, Центре развития культуры и туризма и в региональном управлении культуры и искусства, реструктуризированном в министерство культуры. Последняя должность — заместитель регионального министра культуры.Прежний руководитель управления Алексей Грушихин возглавил липецкий интернат для слабовидящих детей IV типа.