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Управление по охране культурного наследия Липецкой области возглавил замминистра культуры Артур Мамедов
Общество
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сегодня, 15:07
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Управление по охране культурного наследия Липецкой области возглавил замминистра культуры Артур Мамедов
Алексей Грушихин перешел на работу с детьми.
Артур Мамедов окончил Липецкий филиал Воронежского института МВД РФ по специальности «юриспруденция» (2005), а в 2020 году —РАНХиГС по направлению «Специалист в социальной сфере». До 2015 года работал в ГУ МЧС России по Липецкой области, затем — в Центре кластерного развития туризма, Центре развития культуры и туризма и в региональном управлении культуры и искусства, реструктуризированном в министерство культуры. Последняя должность — заместитель регионального министра культуры.
Прежний руководитель управления Алексей Грушихин возглавил липецкий интернат для слабовидящих детей IV типа.
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