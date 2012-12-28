Губернатор может уволить мэра Липецка «за систематическое недостижение показателей эффективности работы»
В Липецкой области разрабатывают план адаптации к изменению климата: за 10 лет потеплело на 0,61°C
Погода в Липецке
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48 минут назад
В Липецкой области дожди, туман и до +12
Погоду останется неустойчивой еще пару дней.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 марта в Липецкой области будет облачно, ночью умеренные дожди, днем местами небольшие дожди, местами туман. Ветер ночью южный, днем западный, 5-10 м/сек. Температура ночью — от 0 до +5 градусов, днем — от +7 до +12 градусов.
В Липецке облачно, ночью умеренный, днем слабый дождь. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем – от +8 до +10 градусов.
День 26 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1918 году — 19 градусов мороза.
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