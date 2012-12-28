В Липецкой области дожди, туман и до +12

Погоду останется неустойчивой еще пару дней.

26 марта Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов обширного циклона с центром над Баренцевым морем — погода останется неустойчивой, временами пройдут дожди. 27 марта осадки прекратятся. 28 марта небольшие дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 марта в Липецкой области будет облачно, ночью умеренные дожди, днем местами небольшие дожди, местами туман. Ветер ночью южный, днем западный, 5-10 м/сек. Температура ночью — от 0 до +5 градусов, днем — от +7 до +12 градусов.В Липецке облачно, ночью умеренный, днем слабый дождь. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем – от +8 до +10 градусов.День 26 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1918 году — 19 градусов мороза.