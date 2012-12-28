Участник потасовки с лопатой у пляжа в Грязях стал героем новых разборок — теперь у детского сада
Нож в груди: полицейские поймали подозреваемого в покушении на убийство 25-летнего парня
Прокуратура требует остановить стройку ЖК «Турист-2»: соответствующий иск направлен в арбитраж
Липецкая вечЁрка: разборки у детского сада, прокуратура против ЖК «Турист» и секс привел в больницу
Общество
434
44 минуты назад
Липецкая вечЁрка: разборки у детского сада, прокуратура против ЖК «Турист» и секс привел в больницу
Сегодня, 23 января, стало известно о разборках взрослых на глазах детсадовцев, прокуратура направила иск в арбитражный суд с требованием прекратить строительство ЖК «Турист-2», и липчанин привез в больницу подругу, которой стало плохо во время секса.
По словам очевидцев, он ударил мужчину и женщину, которые ему сделали замечание. В свое оправдание нападавший заявил, что защищал жену, которую оскорбили.
Как бы то ни было, в полицию написали заявления три участника конфликта, которые жалуются на причинение телесных повреждений от одного и того же мужчины. Встречного заявления от обвинённого мужчины в полицию пока не поступало.
«Сразу надо было на место ставить хама, но видимо в Грязях он неприкасаем. Теперь он обнаглеет окончательно», — написал Sергий.
«Судя по конфликтам с его участием, не стоит исключать введение платы за парковку ровно на этом месте. Вот так, из-за одного скандалиста хуже может стать всем», — предположил Гость.
Прокуратура подала иск в арбитражный суд с требованием остановить стройку ЖК «Турист-2».
Ведомство просит признать недействительной разрешительную документацию на строительство жилого комплекса на месте снесенной гостиницы «Турист». В 10-ти страничном иске прокуроры перечислили практически все замечания, о которых ранее говорили липецкие архитекторы.
Ответчиками по иску названы департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка, управление строительства и архитектуры Липецкой области, ООО «Проммаш тест экспертиза», и ООО «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк».
На время судебного разбирательства прокуратура попросила в качестве обеспечительных мер прекратить стройку.
Новость живо обсуждали в комментариях GOROD48.
«Ну не надо смешить народ, как строили, так и будут строить», — скептически заметил Житель Сокола.
«Хорошая новость, но я бы покопался поглубже, наверняка в основе этих нарушений есть материальная составляющая для всех лиц, подписавших явно незаконную документацию», — считает Гость.
«Надеюсь, что прокуратура одержит победу!», — пожелала Лиза.
«Впервые переживаю, чтобы у прокуратуры все получилось», — добавил комментатор.
«А того кто подписывал это разрешение посадят?», — спросил Партработник.
А жители Военного городка пожаловались на \, что на месте, со скандалом снесенной бани, началось строительство, хотя разрешения на него нет.
GOROD48 съездил на место, строительства не увидел. На огороженном участке ни техники, ни людей не было.
В мэрии уточнили, что земельный участок находится в общественно-деловой зоне (ОД-1), и имеет условно разрешенный вид использования — многоэтажная жилая застройка.
Так как многоэтажная застройка носит условно разрешенный вид использования, то до 27 января в городе проводятся общественные обсуждения. Высказаться по поводу предоставления разрешения на условный вид использования земельного участка могут все желающие.
Протокол и заключение будут обсуждений направлены в министерство строительства и архитектуры для принятия решения.
После того, как GOROD48 опубликовал этот материал, местные жители прислали фотографию с подписью: «А им уже разрешили что-то бурить?»
«Какие «независимые комиссии»? Совет архитекторов-профессионалов разогнали после протеста о строительстве ЖК «Турист». Понятно и так, что на территории Военного городка будут строить дом», — написал «Смешно».
И еще про дома. Жильцы 14-этажки на улице Космонавтов, 5/4 уже год живут без грузового лифта. Пользуются пассажирским, на который в два раза возросла нагрузка, и неясно, сколько он еще протянет.
Управляющая компания предложила им скинуться на капитальный ремонт лифта. Цена вопроса на конец 2024 года составляла порядка 200 тысяч рублей. Часть жильцов собирает подписи под решением общего собрания собственников за финансирование ремонтных работ, часть думает обратиться в прокуратуру. Некоторые надеются, что лифт заменит ФКР Липецкой области. Но на последний вариант вряд ли стоит рассчитывать.
«Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии срок приведения лифтов, отработавших назначенный срок службы, в соответствие с требованиями Технического регламента продлен на пять лет — до 15 февраля 2030 года. Фондом запрошены актуальные данные у обслуживающих организаций о проведенном последнем техническом освидетельствовании лифтов, а также информация об обследовании лифтов, отработавших назначенный срок службы. По результатам полученных данных будет определена возможность дальнейшей эксплуатации лифта с проведением работ текущего характера или необходимость проведения капитального ремонта лифтового оборудования с соответствующим включением данных видов работ в ближайший план краткосрочной программы», — пояснили GOROD48 в ФКР Липецкой области.
Это, кстати, касается не только жильцов дома на улице Космонавтов, 5/4, но и живущих в других многоэтажках, где есть проблемы с лифтами, так что готовьтесь! И комментаторы это подтвердили.
«На Стаханова, 18 тоже уже год лифт меняют, и другого лифта нет. Вроде, недавно запустили, но то включат, то отключат, издеваются над людьми. А эти работники тоже не торопятся. Врубят свою музыку с телефона и сидят там где-то над 10 этажом ни хрена не делают!» — написал Злой житель.
«Точно такая же ситуация по бездействию УК «Перспектива». 17 -этажный дом без грузового лифта. Вместо ремонта — отписка от УК, что они письмо в ФКР написали. Капремонт в 2044 году. Тариф, естественно, никто пересчитывать не собирается, информация собственникам не предоставляется. Почему такие УК получают лицензию? Чмыхало рулит, надсмотрщики спят, а люди с колясками как? Год семьи, говорите?», — еще одна жалоба от Домохозяйки.
В одной из липецких больниц врачам пришлось спасать девушку, которая потеряла сознание во время секса. К медикам ее привез партнер.
Врачи диагностировали у пациентки апоплексию яичника, довольно частое явление во время полового акта у женщин репродуктивного возраста. Это внезапное кровоизлияние в ткань яичника, сопровождающееся его разрывом. Такое состояние всегда сопровождается внезапной острой болью. Если появляется кровотечение в брюшную полость, то женщину накрывает нарастающей слабостью, у нее возникает головокружение, тело покрывает холодный пот, в редких случаях может появиться спутанность сознания вплоть до его потери.
Любопытно, что мужчина не знал как зовут девушку,. Тем не менее, после оказания медицинской помощи, повез ее домой. GOROD48 задался вопросом: «Не тот ли это случай, когда он обязан на ней жениться?» Но комментаторы оказались другого мнения.
«Нормальный, человечный случай. Жениться не обязан. Скорее, девушка хотя бы утренним кофе позже может отблагодарить», — ответил Сергей.
«Я тоже периодически просыпаюсь с девушкой, а как зовут забыл! Это нормально», — признался Андрей.
«Молодец. Хоть не знает ее, но не бросил, помог», — считает комментатор.
«Маньячело, теперь отбоя не будет, прощай работа, бизнес», — предположил Лип.
А в больнице на Трактороном врачи спасают 78-летнего рыбака. Из воды его достали спасатели, в больницу пенсионер поступил в состоянии клинической смерти.
По словам врачей, рыбака спасла холодная вода. От переохлаждения он погрузился в состояние гибернации, то есть почти впал в анабиоз, который наблюдается у животных во время зимней спячки. Это уберегло мозг мужчины от губительных последствий недостатка кислорода.
«Успел поймать рыбешки-то?», — спросил комментатор.
«Да, да, как он очнётся, вы спросите у него, клёв-то был? А снасти его забрали? А то когда оклемается, переживать будет, ещё в суд подаст», — добавил Фунтик.
«Дед — красавец, выздоравливай!», — пожелал очевидец.
«Дед — молодчик. Вот что значит старая закалка людей! Как морж! Красавчик! На самом деле бога благодарить и ангела хранителя, что дали ещё пожить! Поправляйся, дедуль!», — написал Море гладь.
В ожоговом отделении Липецкой городской больницы № 3 «Свободный сокол» пытаются спасти ногу 61-летней пациентке. Женщина умудрилась заснуть у обогревателя и получила сильнейший ожог.
Сегодня выпал небольшой снежок, но радоваться. похоже, рано. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, снова потеплеет. Температура воздуха составит от 0 до -2 градусов.
И обратите внимание на новый вид мошенничества. В мессенджерах рассылают нечитаемое сообщение в виде открытки. Когда его получатель пытается кликнуть ссылку — у него списываются деньги со счета. Электронная поздравительная открытка может скрывать фишинговые ссылки либо вредоносное программное обеспечение.
Увидев в своем телефоне праздничную картинку либо иной документ, пересланный через мессенджер или SMS-сообщение, липчанам советуют не нажимать на него и не переходить ни по каким ссылкам.
0
0
0
1
0
Комментарии