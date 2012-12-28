Липецкая вечЁрка: разборки у детского сада, прокуратура против ЖК «Турист» и секс привел в больницу

Сегодня, 23 января, стало известно о разборках взрослых на глазах детсадовцев, прокуратура направила иск в арбитражный суд с требованием прекратить строительство ЖК «Турист-2», и липчанин привез в больницу подругу, которой стало плохо во время секса.