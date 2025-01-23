Отсидевшая семь лет за убийство женщина напала с ножом на очередного сожителя и «исцелила» его
Made in Samodurovka: знаете ли вы, как москвичи щеголяли в кустарных галошах из нынешней Липецкой области?
Происшествия
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23.01.2025 10:41
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Вам открытка: 43-летняя женщина попыталась посмотреть поздравление и лишилась денег
Сейчас такой способ мошенничества набирает обороты.
— Сообщение содержало ссылку, после ее автоматического открытия со счёта женщины были списаны 4500 рублей,— рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Сейчас такой способ мошенничества набирает обороты. В полиции предупреждают: пересылаемая через SMS-сообщения или мессенджеры электронная поздравительная открытка может скрывать за собой фишинговые ссылки либо вредоносное программное обеспечение.
«В случае нажатия на такую картинку в телефоне может произойти переход на подозрительную ссылку и последующую установку вредоносного программного обеспечения. В результате злоумышленникам открывается доступ ко всем персональным данным пользователя, логинам и паролям его онлайн-кабинетов. Далее мошенникам не составит труда использовать добытые сведения для дистанционного оформления кредитов от имени пользователя, денежных переводов, а также для вымогательства денег за распространение сведений личного характера. При этом злоумышленники могут отправлять такие открытки также со взломанных аккаунтов социальных сетей друзей и близких родственников», — ранее об этом способе мошенничества уже предупреждала прокуратура.
Липчанам советуют: увидев в своем телефоне праздничную картинку либо иной документ, пересланный через мессенджер или SMS-сообщение, не нажимайте на него и не переходите ни по каким ссылкам.
22 января в полицию также пришли несколько человек, обманутых на крупные суммы.
61-летнему жителю Липецка с 20 по 22 января звонили «сотрудники соцзащиты» и «ФСБ» и под предлогом защиты сбережений и пресечения незаконных действий третьих лиц убедили перевести на различные счета 687 000 рублей.
58-летнему лебедянцу позвонил «менеджер фирмы» и предложил поучаствовать в инвестиционном проекте. Тот согласился и перевёл на различные банковские счета 582 000 рублей.
В Добром с 45-летним мужчиной общался «сотрудник Госуслуг» и тот отправил мошенникам 238 000 рублей. Причём одну партию денег мужчина перевёл, специально съездив к терминалу в Липецк, а вторую перевёл тремя операциями на абонентский номер.
43-летняя липчанка хотела устроиться на работу через объявление на сайте. Когда общение с работодателем перешло в мессенджер, женщина перешла по присланной ссылке и лишилась 100 000 рублей.
А 19-летний липчанин с 21 по 22 января пытался заработать на сайте инвестиций и лишился 29 000 рублей.
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