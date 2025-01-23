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8402
23.01.2025 10:41
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Вам открытка: 43-летняя женщина попыталась посмотреть поздравление и лишилась денег

Сейчас такой способ мошенничества набирает обороты.

22 января в Грязях в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя женщина, которая ещё 5 января получила в мессенджере нечитаемое сообщение в виде открытки и попыталась её посмотреть.

— Сообщение содержало ссылку, после ее автоматического открытия со счёта женщины были списаны 4500 рублей,— рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Сейчас такой способ мошенничества набирает обороты. В полиции предупреждают: пересылаемая через SMS-сообщения или мессенджеры электронная поздравительная открытка может скрывать за собой фишинговые ссылки либо вредоносное программное обеспечение.

«В случае нажатия на такую картинку в телефоне может произойти переход на подозрительную ссылку и последующую установку вредоносного программного обеспечения. В результате злоумышленникам открывается доступ ко всем персональным данным пользователя, логинам и паролям его онлайн-кабинетов. Далее мошенникам не составит труда использовать добытые сведения для дистанционного оформления кредитов от имени пользователя, денежных переводов, а также для вымогательства денег за распространение сведений личного характера. При этом злоумышленники могут отправлять такие открытки также со взломанных аккаунтов социальных сетей друзей и близких родственников», — ранее об этом способе мошенничества уже предупреждала прокуратура.

Липчанам советуют: увидев в своем телефоне праздничную картинку либо иной документ, пересланный через мессенджер или SMS-сообщение, не нажимайте на него и не переходите ни по каким ссылкам.

22 января в полицию также пришли несколько человек, обманутых на крупные суммы.

61-летнему жителю Липецка с 20 по 22 января звонили «сотрудники соцзащиты» и «ФСБ» и под предлогом защиты сбережений и пресечения незаконных действий третьих лиц убедили перевести на различные счета 687 000 рублей.

58-летнему лебедянцу позвонил «менеджер фирмы» и предложил поучаствовать в инвестиционном проекте. Тот согласился и перевёл на различные банковские счета 582 000 рублей.

В Добром с 45-летним мужчиной общался «сотрудник Госуслуг» и тот отправил мошенникам 238 000 рублей. Причём одну партию денег мужчина перевёл, специально съездив к терминалу в Липецк, а вторую перевёл тремя операциями на абонентский номер.

43-летняя липчанка хотела устроиться на работу через объявление на сайте. Когда общение с работодателем перешло в мессенджер, женщина перешла по присланной ссылке и лишилась 100 000 рублей.

А 19-летний липчанин с 21 по 22 января пытался заработать на сайте инвестиций и лишился 29 000 рублей.
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Комментарии (17)

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Пн8
вчера, 02:23
Самый надёжный способ не отвечать на незнакомые номера тел.
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бесит
23.01.2025 20:16
эти отправители всяких открыток, неужели людям делать нечего, телефон для звонков, а не для баловства. Эти открытки бездушная туфта.
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Пенсионер
23.01.2025 18:23
гостья ,мне уже надоело писать одно и тоже ,мошенник может находиться в России ,но чаще всего он находится за пределами России и его не достать ! Люди должны это понимать сами и в полицию бесполезно обращаться ,их дело ловить преступников живых ,а не в компьютере !
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Дмитрий Адоньев
23.01.2025 17:04
Бред! До тех пор пока не введешь СМС код с тебя деньги не спишут.
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qwerty
23.01.2025 15:54
А не надо совмещать телефон с деньгами. И как можно оформить кредит без визита в банк, это огромный минус нашему правительству. Не должен идти гражданин и писать заявление на запрет кредитования (так к сожалению у нас), пусть идет тот кому он нужен и дает свое согласие (раз ему надо).
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Mikl
23.01.2025 15:49
В Советское время в школьной программе было произведение "Горе от ума". И вот у кого крадут деньги наверное не читали данное произведение. А совет прост. Выбросьте гаджеты, они являются источниками обмана. Только заверните гаджет в простынь, туда же положите все свои деньги и выбросите все это. Вы освободитесь от навязчивой мысли о краже у вас денег.
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гостья
23.01.2025 15:17
а куда смотрят правоохранительные органы
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Житель
23.01.2025 15:52
Не смотрят, только размещают информацию на Город 48...
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Бездельники
23.01.2025 14:04
Пересылают всякую чушь, картинки какие то, которые раздражают уже всех. Остановитесь. Без этого жили раньше. Лучше позвони или письмо напиши.
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Бкратино
23.01.2025 12:41
Куда ни глянь везде: лиса Алиса и кот Базилио.
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Зима
23.01.2025 12:08
Давным- давно Булгаков предупреждал - не общайтесь с незнакомцами! В наше время тем более...
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