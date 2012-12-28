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1860
сегодня, 13:23
3

Липчанка заснула на обогревателе: врачи спасают ей ногу

Женщине диагностировали ожог ноги самой последней — четвёртой степени.

22 января в областной ожоговый центр госпитализировали 61-летнюю липчанку с ожогом ноги четвёртой степени. Ожог четвёртой степени — это полная гибель всех слоев кожи, при этом наступает обугливание тканей или формируется плотный белесый струп.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, оказалось, что женщина случайно упала в своей квартире на обогреватель и заснула.

После этого она ещё неделю не обращалась в больницу с ожогом (сама площадь его не большая — 5%), а к врачам пришла на седьмой день —  когда начался некроз и воспаление тканей. Сейчас пациентке спасают ногу, чтобы не дошло до ампутации.
ожог
медицина
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
доживете
33 минуты назад
до 60-потом поймете, что для такого ожога не обязательно быть синим. Мне не 60, но судя потому, что видно на улице-некоторые и в 40 умирают, без алкоголя и видимой причины. Интересно другое-как с таким ожогом она ждала... неделю! Вот это болевой порог у "слабого" пола! Наверно даже у медведя ниже :)
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Р
сегодня, 14:11
Пить меньше надо
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Фунтик
сегодня, 13:57
Кругом одни артисты,, ну как так споткнулась упала и уснула, пьяная была что ли.
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