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Здоровье
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сегодня, 13:23
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Липчанка заснула на обогревателе: врачи спасают ей ногу
Женщине диагностировали ожог ноги самой последней — четвёртой степени.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, оказалось, что женщина случайно упала в своей квартире на обогреватель и заснула.
После этого она ещё неделю не обращалась в больницу с ожогом (сама площадь его не большая — 5%), а к врачам пришла на седьмой день — когда начался некроз и воспаление тканей. Сейчас пациентке спасают ногу, чтобы не дошло до ампутации.
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