Липчанка заснула на обогревателе: врачи спасают ей ногу

Женщине диагностировали ожог ноги самой последней — четвёртой степени.

22 января в областной ожоговый центр госпитализировали 61-летнюю липчанку с ожогом ноги четвёртой степени. Ожог четвёртой степени — это полная гибель всех слоев кожи, при этом наступает обугливание тканей или формируется плотный белесый струп.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, оказалось, что женщина случайно упала в своей квартире на обогреватель и заснула.После этого она ещё неделю не обращалась в больницу с ожогом (сама площадь его не большая — 5%), а к врачам пришла на седьмой день — когда начался некроз и воспаление тканей. Сейчас пациентке спасают ногу, чтобы не дошло до ампутации.