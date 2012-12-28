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Погода в Липецке
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18 минут назад
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В Липецкую область вновь возвращается тепло
В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется в области повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 января в Липецкой области будет облачно, днем с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, днем – с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью — от -3 до -8 градусов, днем — от -4 до +1 градусов.
В Липецке облачно, днем с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью опустится от -4 до -6 градусов, днем на улице от 0 до -2 градусов.
День 24 января стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 34 градусов мороза.
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