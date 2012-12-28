В Липецкую область вновь возвращается тепло

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется в области повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается.



Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса мороза, что на 5-7 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 января в Липецкой области будет облачно, днем с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, днем – с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью — от -3 до -8 градусов, днем — от -4 до +1 градусов.В Липецке облачно, днем с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью опустится от -4 до -6 градусов, днем на улице от 0 до -2 градусов.День 24 января стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 34 градусов мороза.