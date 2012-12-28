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54 минуты назад

Липецкая вечЁрка: молодая пара врезалась в столб, бабье лето — всё, и кто станет главным судьей области

Сегодня, 22 сентября, стало известно о ДТП, в котором получили травмы 18-летний водитель и его 16-летняя пассажирка, синоптик рассказал, когда наступит климатическая осень, и утвержден кандидат на пост председателя Липецкого областного суда.

Накануне ночью на улице Сырской автомобиль «Лада Приора» врезался в столб — по предварительным данным, 18-летний водитель не справился с управлением. Парень и его 16-летняя пассажирка госпитализированы.

Вчера вечером на Заводской площади 26-летний мотоциклист врезался в заднюю дверь автомобиля «Киа», под управлением 38-летней женщины.

По словам очевидцев, вместе с женщиной были двое детей, девочки около двух и восьми лет. Они серьезно не пострадали. 

Зато 26-летнего мотоциклиста доставили в БСМП с переломом бедра, сотрясением мозга и сочетанной травмой. Ему предстоит серьезная операция. 



«Я там лично был и могу сказать так он решил проскочить на красный», — сообщил Иван.

«Мотоциклисты летают, бэтманами себя возомнили, себя покалечил, и людям неприятностей наделал», — возмутился Гость.

«На этом перекрестке четыре камеры, кто прав кто виноват разберутся, но я четыре сальто насчитал», — добавил комментатор.

«Детям 1 год и 7 лет, у годовалой девочки множественные кровоточащие ссадины на лице. У старшей — ссадины рук», — уточнила Ирина.

«Это конечно понятно, что женщина виновата, не пропустила этого летчика, хотя не факт, что он двигался на свой разрешающий сигнал светофора, но от этих мотоциклистов (и иже с ними, самокаты, электровелосипеды, моноколеса) один беспредел на дороге», — считает Иван.

Полицейские ищут легковой автомобиль, который снес ограждение кафе на улице Механизаторов. Водитель оставил место ДТП и уехал.



Владельцы кафе надеются получить компенсацию за повреждение имущества.

Успейте насладиться последним теплым деньком! Завтра заканчивается бабье лето. Уже 24 сентября днем ожидаются сильные дожди, вместе с которыми придет похолодание.

Кстати, в этот же день наступит климатическая осень.

Для справки, отопление включают после того, как среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов пять дней. Напомним, в прошлом году отопительный сезон начался 8 октября.

Липецкий областной суд может скоро возглавить заместитель председателя Первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве Игорь Мальчиков. Его кандидатуру рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации

Окончательное решение принимает президент России.

Игорь Мальчиков начал карьеру в 2004 году в должности судьи Центрального райсуда Тулы. С 2009 по 2019 год работал судьей Тульского облсуда. Также возглавлял квалификационную коллегию судей Тульской области. В феврале 2019 года был назначен зампредом Первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве на шесть лет. В январе 2025-го указом президента РФ его полномочия продлены на новый срок.

Напомним, 69-летний председатель Липецкого областного суда Александр Карташов ушел в почетную отставку 13 июля (в российском законодательстве у судей обычной отставки не бывает, только почетная).

И еще про кадры. 35-летняя министр молодёжной политики Липецкой области Светлана Карелина вышла на работу уже после второго отпуска по уходу за ребёнком.



«Хорошо живёт», — порадовался за чиновницу Местный.

Завтра в Липецке  от +24 до +26 градусов, возможны кратковременные дожди. 
вечЁрка
ДТП
осень
Липецкий областной суд
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