Липецкая вечЁрка: молодая пара врезалась в столб, бабье лето — всё, и кто станет главным судьей области

Сегодня, 22 сентября, стало известно о ДТП, в котором получили травмы 18-летний водитель и его 16-летняя пассажирка, синоптик рассказал, когда наступит климатическая осень, и утвержден кандидат на пост председателя Липецкого областного суда.