Липчанин и двое его брянских подельников продавали запрещённые анаболики

Дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ передано в суд.

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В Брянской области передано в суд дело 31-летнего липчанина и двух местных жителей, наладивших продажу медицинских препаратов для быстрого наращивания мышечной массы, повышения выносливости и силы. Препараты, запрещённые в России для свободного оборота, они продавали через мессенджер.Как сообщает УМВД Брянской области, при обысках у обвиняемых найдены 28 килограммов подготовленного для продажи товара в ампулах, таблетках и флаконах. Экспертиза показала, что в их составе содержатся сильнодействующие вещества: 1-тестостерон, оксиметолон, тренболон, болденон, метилтриенолон и станозолол, обладающие тяжёлыми и опасными побочными действиями.Торговцам запрещёнными анаболиками грозит до восьми лет заключения.