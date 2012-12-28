Происшествия
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9 минут назад
Липчанин и двое его брянских подельников продавали запрещённые анаболики
Дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ передано в суд.
Как сообщает УМВД Брянской области, при обысках у обвиняемых найдены 28 килограммов подготовленного для продажи товара в ампулах, таблетках и флаконах. Экспертиза показала, что в их составе содержатся сильнодействующие вещества: 1-тестостерон, оксиметолон, тренболон, болденон, метилтриенолон и станозолол, обладающие тяжёлыми и опасными побочными действиями.
Торговцам запрещёнными анаболиками грозит до восьми лет заключения.
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