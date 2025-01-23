14-этажный дом год без лифта

Сломался грузовой, на пассажирский приходится двойная нагрузка и неизвестно, долго ли он протянет.

В 14-этажном доме на улице Космонавтов, 5/4 два лифта: грузовой и пассажирский. Примерно год назад сломался грузовой — вышел из строя двигатель.«Мы испытываем колоссальные неудобства с маленьким лифтом, который сейчас работает на износ, а он тоже старый, и если сломается, то совсем беда. УК наплевать на наши трудности и неудобства», — написал GOROD48 один из жильцов дома Эдуард Попов.Эдуард рассказал, что компания обслуживающая лифты переадресовала их в УК «Строй-Сервис-Э». Там же сочли ремонт капитальными работами и предложили провести собрание собственников, чтобы жильцы согласились оплатить эти работы.— Мы платим за содержание жилья и за ремонт лифта, управляющая компания его должна содержать! — возмущается Эдуард.Почти год без одного из лифтов все-таки сделал жильцов сговорчивее и они провели собрание собственников. Однако документы УК не приняла, заявив, что те оформлены неправильно.GOROD48 обратился за комментарием к генеральному директору УК «Строй-Сервис-Э» Владимиру Саунину. Он пояснил, что по заключению экспертов ремонт лифта — капитальные работы. Поэтому жильцы должны провести собрание собственников и согласиться на дополнительное финансирование. В конце 2024 года были необходимы 200 тысяч рублей. Саунин предложил жильцам выплачивать деньги в рассрочку. В доме 63 квартиры — платеж не станет для жильцов обременительным.Но жильцы тянут с оформлением протокола общего собрания собственников. В предоставленных жильцами УК документах, согласие на капитальные работы дали 50,2% собственников. Требуется, чтобы согласились не менее 75%.— Я готов этот лифт починить максимум за две недели! — сказал Владимир Саунин.Еще один вариант — полная замена 25-летнего лифта. Но тут быстро дело не пойдет.«Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии срок приведения лифтов, отработавших назначенный срок службы, в соответствие с требованиями Технического регламента продлен на пять лет — до 15 февраля 2030 года. Фондом запрошены актуальные данные у обслуживающих организаций о проведенном последнем техническом освидетельствовании лифтов, а также информация об обследовании лифтов, отработавших назначенный срок службы. По результатам полученных данных будет определена возможность дальнейшей эксплуатации лифта с проведением работ текущего характера или необходимость проведения капитального ремонта лифтового оборудования с соответствующим включением данных видов работ в ближайший план краткосрочной программы», — пояснили GOROD48 в ФКР Липецкой области,Жильцы пока в раздумье, считают, что у них есть два варианта: дособрать подписи, или обратиться в прокуратуру, чтобы та оценила законность финансирования ремонта лифта.