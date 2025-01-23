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23.01.2025 09:30
16

14-этажный дом год без лифта

Сломался грузовой, на пассажирский приходится двойная нагрузка и неизвестно, долго ли он протянет.

В 14-этажном доме на улице Космонавтов, 5/4 два лифта: грузовой и пассажирский. Примерно год назад сломался грузовой — вышел из строя двигатель.

«Мы испытываем колоссальные неудобства с маленьким лифтом, который сейчас работает на износ, а он тоже старый, и если сломается, то совсем беда. УК наплевать на наши трудности и неудобства», — написал GOROD48 один из жильцов дома Эдуард Попов.

Эдуард рассказал, что компания обслуживающая лифты переадресовала их в УК «Строй-Сервис-Э». Там же сочли ремонт капитальными работами и предложили провести собрание собственников, чтобы жильцы согласились оплатить эти работы.

— Мы платим за содержание жилья и за ремонт лифта, управляющая компания его должна содержать! — возмущается Эдуард.

Почти год без одного из лифтов все-таки сделал жильцов сговорчивее и они провели собрание собственников. Однако документы УК не приняла, заявив, что те оформлены неправильно.

GOROD48 обратился за комментарием к генеральному директору УК «Строй-Сервис-Э» Владимиру Саунину. Он пояснил, что по заключению экспертов ремонт лифта — капитальные работы. Поэтому жильцы должны провести собрание собственников и согласиться на дополнительное финансирование. В конце 2024 года были необходимы 200 тысяч рублей. Саунин предложил жильцам выплачивать деньги в рассрочку. В доме 63 квартиры — платеж не станет для жильцов обременительным.

Но жильцы тянут с оформлением протокола общего собрания собственников. В предоставленных жильцами УК документах, согласие на капитальные работы дали 50,2% собственников. Требуется, чтобы согласились не менее 75%.

— Я готов этот лифт починить максимум за две недели! — сказал Владимир Саунин.

Еще один вариант — полная замена 25-летнего лифта. Но тут быстро дело не пойдет.

«Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии срок приведения лифтов, отработавших назначенный срок службы, в соответствие с требованиями Технического регламента продлен на пять лет — до 15 февраля 2030 года. Фондом запрошены актуальные данные  у обслуживающих организаций о проведенном последнем техническом освидетельствовании лифтов, а также информация об обследовании лифтов, отработавших назначенный срок службы. По результатам полученных данных будет определена возможность дальнейшей эксплуатации лифта с проведением работ текущего характера или необходимость проведения капитального ремонта лифтового оборудования с соответствующим включением данных видов работ в ближайший план краткосрочной программы», — пояснили GOROD48 в ФКР Липецкой области, 

Жильцы пока в раздумье, считают, что у них есть два варианта: дособрать подписи, или обратиться в прокуратуру, чтобы та оценила законность финансирования ремонта лифта.
лифт
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Комментарии (16)

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Как гость
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Надо
вчера, 07:13
Менять ук вместе лифтовой компанией. Замена двигателя это вообще не проблема. 20 лет в теме.
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Обыватель
вчера, 03:57
Средства на ремонт должны быть выделены из денег, которые жители перечисляют в фонд капитального ремонта. УК должна подать запрос на выделение этих средств после получения результатов общего собрания.
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жильцы виноваты
23.01.2025 18:13
Написать иск на УК ? При чём тут УК ? Тут явная вина жителей, которые не могут провести общее собрание собственников и принять решения.
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Гость
23.01.2025 15:25
Помните клич — Я хочу жить в Липецке!!!
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Маша
23.01.2025 15:23
Не а что они нам обслуживают на наши деньги, тарифы конские. Дому 14 лет подъезд не красили ни разу, двери на общие балконы тоже, отмостка крыши вся ржавая, в доме 200 квартир, платежка за среднюю двушку 2000 в месяц. Все что за стеной квартиры к ним не относится.
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Мимо проходил
23.01.2025 14:59
Скажите спасибо ,что вода и электричество есть.
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Домохозяйка
23.01.2025 14:24
Точно такая же ситуация по бездействию УК "Перспектива". 17 -этажный дом без грузового лифта. Вместо ремонта отписка от УК, что они письмо в Фонд КР написали. Капремонт в 2044 году. Тариф, естессно, никто пересчитывать не собирается, информация собственникам не предоставляется. Почему такие УК получают лицензию? Чмыхало рулит, надсмотрщики спят, а люди с колясками как? Год семьи, говорите?
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злой житель
23.01.2025 12:37
На Стаханова, 18 тоже уже год лифт меняют, и другого лифта нет, Вроде недавно запустили, но то включат то отключат, издеваются над людьми. А эти работники "с солнечного Дилижана", тоже не торопятся.... врубят свою музыку с телефона и сидят там где-то над 10 этажом ни хрена не делают!
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Гражданка
23.01.2025 12:23
А Саунин не рассказал куда оседает порядка миллиона в год, которые платят жильцы дома? Ремонт косметический был в доме году в 2012, если не раньше. Который заключался в покраске стен. И в общем то это были самые грандиозные траты на дом. А также ФКР по какой причине не может отремонтировать? Дом на замену лифтов по капремонту значится на 2028 год. Поломка случилась раньше. В чем проблема с ускорением замены? Им тоже много лет дом платит. А как дело дошло до ремонта, то за счёт жильцов. Занавес...
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Гражданка
23.01.2025 12:20
А Саунин не рассказал куда оседает порядка миллиона в год, которые платят жильцы дома? Ремонт косметический был в доме году в 2012, если не раньше. Который заключался в покраске стен. И в общем то это были самые грандиозные траты на дом. А также ФКР по какой причине не может отремонтировать? Дом на замену лифтов по капремонту значится на 2028 год. Поломка случилась раньше. В чем проблема с ускорением замены? Им тоже много лет дом платит. А как дело дошло до ремонта, то за счёт жильцов. Занавес...
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