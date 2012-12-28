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Участник потасовки с лопатой у пляжа в Грязях стал героем новых разборок — теперь у детского сада
Происшествия
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48 минут назад
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Участник потасовки с лопатой у пляжа в Грязях стал героем новых разборок — теперь у детского сада
В полицию поступили сразу три заявления о причинении телесных повреждений.
«Мужик, кидавшийся на машину и людей с лопатой в районе городского пляжа на улице Свободы, снова в центре скандала — на сей раз он ударил пожилого мужчину и женщину, сделавшую ему замечание. Теперь он на глазах у воспитанников детского сада «Родничок» избивает, преследует и угрожает родителям детей. Конфликт разгорелся, когда жена нападавшего мужчины в хамской форме приказала подвинуть машину пожилого мужчину, на что ей последовал соответствующий хамский ответ. К слову, разъехаться у садика на узкой тропинке всегда было трудно, но никто до этого не кидался на людей. Дети напуганы и боятся ходить в садик, заведующая садика и полиция разводят руками. Женщину, которая просто сделала замечание в момент нападения и оскорбления этим мужчиной пожилого водителя, он тоже ударил, преследовал и даже потом избил», — говорится в комментариях к видео с места происшествия.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в грязинскую полицию поступили три заявления — все трое жалуются на причинение телесных повреждений со стороны одного и того же участника длящегося конфликта.
Трое потерпевших получили направления на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени и характера полученных телесных повреждений.
Встречного заявления от обвинённого мужчины в полицию пока не поступало.
Напомним, в июле 2020 года в интернете завирусилось видео с улицы Свободы в Грязях: тогда причиной ссоры тоже стал дорожный конфликт. Владелец коттеджа разбил лопатой припаркованный у его дома автомобиль «Киа Спектра» и напал на нескольких человек из-за того, что те оставили машину у чужого дома, так как возле городского пляжа, куда приехала компания, свободных мест для парковки не оказалось.
На запись попал полуголый мужчина с лопатой в руках. Тогда обе стороны конфликта обратились в полицию. Молодой человек, собственник автомобиля, заявил о причинении ущерба его имуществу и нанесении побоев. Женщина, проживающая в коттедже, заявила, что ей угрожали физической расправой.
После конфликта в частном секторе возле городского пляжа в Грязях установили дорожный знак «Движение запрещено». Но вскоре прокуратура района признала установку самостийной. Через некоторое время спорные дорожные знаки в Грязях все же узаконили.
В 2021 году участник конфликта из-за парковки признан виновным в побоях: «лопатного рыцаря» оштрафовали на 7000 рублей по статье 6.1.1. КоАП РФ.
Видео - vk.com/club187695574
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