Липецкая вечЁрка: погибшие в огне, отравившаяся семья и атака БПЛА транспорт не остановит

Сегодня, 16 октября, стало известно о гибели семьи в пожаре, семья из четырех человек попала в больницу с признаками острой кишечной инфекции, и областной оперштаб сообщил, что общественный транспорт во время атаки БПЛА останавливать больше не будут.