Отравившаяся семья ела «Неместные» роллы. В сети говорят, что не получали никаких жалоб от других клиентов
Столкновение двух грузовиков на трассе под Липецком привело к гибели 41-летнего водителя
Мэрия обратилась в суд с иском по сносу летней веранды кафе «Tolstoy» у Комсомольского пруда
В областном ожоговом центре врачи борются за жизнь обгоревшего в пожаре молодого мужчины
Общество
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22 минуты назад
Липецкая вечЁрка: погибшие в огне, отравившаяся семья и атака БПЛА транспорт не остановит
Сегодня, 16 октября, стало известно о гибели семьи в пожаре, семья из четырех человек попала в больницу с признаками острой кишечной инфекции, и областной оперштаб сообщил, что общественный транспорт во время атаки БПЛА останавливать больше не будут.
А врачи областного ожогового центра борются за жизнь 21-летнего жителя селя Доброе, который пострадал при пожаре. У него диагностировали 50-процентный ожог тела и верхних дыхательных путей.
К сожалению, смерть матери и сына стала не единственной трагической новостью последних дней. В субботу утром на «тамбовке» столкнулись грузовики «МАЗ» и «Ивеко», 41-летний водитель последнего погиб.
Накануне у подъезда дома № 15 на улице Союзной нашли тело 34-летнего жителя этого дома. По предварительной версии, он упал с общего балкона на девятом этаже.
Семья поужинала роллами и пиццей из сетевого кафе, а потом 41-летнюю женщину, ее дочь, племянницу и 10-месячную внучку начало тошнить и рвать, и они оказались в инфекционной клинической больнице. Врачи диагностировали у пациентов признаки острой кишечной инфекции. Сейчас их состояние медики оценивают, как удовлетворительное.
Известно, что отравившаяся семья ела роллы сети «Неместные», но в компании уверяют, что от других клиентов жалоб не получала, а за условиями приготовления пищи внимательно следят.
Управляющий розничных продаж сети предположил, что у семьи ротовирус, то есть болезнь грязных рук. Эту заразу подцепить можно где угодно.
Сотрудники Роспотребнадзора уже занялись проверкой, они должны выяснить причину отравления липецкой семьи.
Эту новость активно комментировали. Несмотря на то, что еда на заказ становится все популярнее, читатели GOROD48 советовали готовить самостоятельно, а не прибегать к услугам общепита.
«Все от лени! Работать не хотят, еда готовая, хрен пойми из чего, посуду машины моют, белье машины стирают, а я только лежу и в телефон гляжу! Роллы на ужин? Разве ими наешься?» — возмутился ДЛВ.
«Сало с борщом так не поступило бы», — съязвил zzloyzz.
«Если картоха дорогая стала, то осталось питаться только роллами», — заметил комментатор.
«Ну что это за еда — роллы? Другое дело — пирожки горячие из духовки, борщ наваристый, с чесноком и пампушками, рубиновый, с куском хорошего мяса, картофель по-деревенски, помидорчик маринованный. Тьфу на эти роллы. Я вообще люблю только то, что сама готовлю», — заявила Здравствуйте.
Общественный транспорт больше не будет останавливаться во время объявления красного уровня опасности. Такую рекомендацию муниципалитетам дал сегодня региональный оперштаб.
Напомним, 28 октября, из-за остановки общественного транспорта во время атаки БПЛА, многие липчане не смогли вовремя попасть домой и на работу,
Также оперштаб сформировал перечень мест, где в первую очередь будут установлены модульные бетонные укрытия. Он включает в себя как остановки пассажирского транспорта, так и общественные пространства.
«Это правильно решение. А там уже по обстановке люди сами решают, что им делать», — считает Да.
«Спасибо большое! Много иногородних студентов, дорога домой которых превратилась 28 октября в кошмар: как им добираться в 18.05 до дома, когда автобусы межгород уже закончились?», — поблагодарила МАЛИНА ШИП.
«Они прозрели, но не сразу», — заявила Оля.
«Лучше поздно, чем никогда!» — считает Бес.
Завтра в Липецке ожидается небольшие снег и мокрый снег. Столбики термометров замрут на отметке 0 градусов.
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