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сегодня, 17:00
4

В Липецкой области мокрый снег, гололед и до +2

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием североатлантического циклона и его атмосферных фронтов — пройдут снег и мокрый снег различной интенсивности, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, 17 декабря в отдельных районах порывы ветра усилятся до 15-17 м/сек. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 и 18 декабря — 1-4 градусов мороза, что на 1-4 градуса выше климатической нормы, 19 декабря — 8 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 декабря в Липецкой области облачно, ночью снег и мокрый снег, местами сильные, днем небольшие снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед и гололедица. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью — от -4 до +1 градуса, днем — от -3 до +2 градусов. 

В Липецке облачно, ночью снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью — от -1 до -3 градусов, днем — около нуля градусов.

День 17 декабря стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 31 градус мороза. 

снег
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Костья
сегодня, 19:30
Ну вот и начались мои страдания,мои стенания.Посмотрел на улицу и даже всплакнул.
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веселый эх
сегодня, 19:27
Мокрый снег и гололёд Со среды до вторника Службу трудную несёт Сотня бравых дворников
Ответить
Алиса
сегодня, 18:04
снег уже идет
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....
сегодня, 18:01
Как понять:4 градуса мороза-это на 4 градуса выше нормы, а 8 градусов мороза-это на 2 градуса ниже нормы.?
Ответить
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