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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области мокрый снег, гололед и до +2
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием североатлантического циклона и его атмосферных фронтов — пройдут снег и мокрый снег различной интенсивности, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, 17 декабря в отдельных районах порывы ветра усилятся до 15-17 м/сек.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 декабря в Липецкой области облачно, ночью снег и мокрый снег, местами сильные, днем небольшие снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед и гололедица. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью — от -4 до +1 градуса, днем — от -3 до +2 градусов.
В Липецке облачно, ночью снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью — от -1 до -3 градусов, днем — около нуля градусов.
День 17 декабря стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 31 градус мороза.
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