В Липецкой области мокрый снег, гололед и до +2

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием североатлантического циклона и его атмосферных фронтов — пройдут снег и мокрый снег различной интенсивности, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, 17 декабря в отдельных районах порывы ветра усилятся до 15-17 м/сек.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 и 18 декабря — 1-4 градусов мороза, что на 1-4 градуса выше климатической нормы, 19 декабря — 8 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 декабря в Липецкой области облачно, ночью снег и мокрый снег, местами сильные, днем небольшие снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед и гололедица. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью — от -4 до +1 градуса, днем — от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно, ночью снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью — от -1 до -3 градусов, днем — около нуля градусов.День 17 декабря стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 31 градус мороза.