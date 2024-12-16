Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, за игровым столом со священником
Крал, как дышал: 32-летний мужчина воровал у родных, знакомых и попался на краже в магазине
Крал, как дышал: 32-летний мужчина воровал у родных, знакомых и попался на краже в магазине
Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, за игровым столом со священником
Происшествия
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сегодня, 09:31
Мать и сын погибли во время пожара в Ситовке
В Добром в горящем доме пострадал 21-летний мужчина.
Ранним утром 15 декабря в селе Доброе сгорел двухквартирный жилой дом. Во время пожара пострадал 21-летний мужчина.
В субботу 14 декабря на улице Катукова в Липецке сгорела бытовка. Огонь повредил лакокрасочное покрытие автомобиля «Exeed». На улице Шуминского в квартире загорелся водонагреватель.
В СНТ Горицы Добровского округа сгорел строительный вагончик.
В Усмани на улице Никитина сгорел нежилой дом.
15 декабря жилой дом горел в деревне Бутырки Становлянского округа, где огонь повредил часть кровли. В поселке Лев Толстой сгорела надворная постройка. На улице Ильича в Липецке пожарные потушили мусор на двух квадратных метрах в бесхозном строении.
Два автомобиля горели ночью 16 декабря: 18-летний «BMW» на улице Костенко в Ельце сгорел полностью, у автомобиля «SsangYong» на улице Стаханова в Липецке огонь уничтожил сгораемые узлы и агрегаты моторного отсека на двух квадратных метрах.
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