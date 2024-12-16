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1560
сегодня, 09:31

Мать и сын погибли во время пожара в Ситовке

В Добром в горящем доме пострадал 21-летний мужчина.

Во время пожара в селе Ситовка Липецкого округа ночью 15 декабря погибли 86-летняя женщин и ее 63-летний сын. Площадь пожара в жилом доме составила 15 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Ранним утром 15 декабря в селе Доброе сгорел двухквартирный жилой дом. Во время пожара пострадал 21-летний мужчина.

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В субботу 14 декабря на улице Катукова в Липецке сгорела бытовка. Огонь повредил лакокрасочное покрытие автомобиля «Exeed». На улице Шуминского в квартире загорелся водонагреватель.

В СНТ Горицы Добровского округа сгорел строительный вагончик.

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В Усмани на улице Никитина сгорел нежилой дом. 

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15 декабря жилой дом горел в деревне Бутырки Становлянского округа, где огонь повредил часть кровли. В поселке Лев Толстой сгорела надворная постройка. На улице Ильича в Липецке пожарные потушили мусор на двух квадратных метрах в бесхозном строении.

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Два автомобиля горели ночью 16 декабря: 18-летний «BMW» на улице Костенко в Ельце сгорел полностью, у автомобиля «SsangYong» на улице Стаханова в Липецке огонь уничтожил сгораемые узлы и агрегаты моторного отсека на двух квадратных метрах.
МЧС
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