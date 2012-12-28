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2481
сегодня, 09:34
3

В Липецке нашли 34-летнего мужчину с признаками падения с высоты

Возможно, он упал с девятого этажа.

Вчера вечером у подъезда дома №15 на улице Союзной нашли мужчину, не подававшего признаков жизни.

Приехавшие медики констатировали его смерть. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины. Он оказался 34-летним жителем этого дома. Возможно, мужчина упал с общего балкона на девятом этаже.

В данный момент в Следственном комитете выясняют обстоятельства произошедшего.
падение с высоты
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Серрая Воррона
21 минуту назад
Долетался...
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-
сегодня, 10:03
20 лет назад сиги стоили 6.50р. И выбор намного больше. Не говоря о местных производителях.
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Я
48 минут назад
Причём здесь сиги
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