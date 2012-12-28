В Липецке нашли 34-летнего мужчину с признаками падения с высоты

Возможно, он упал с девятого этажа.

Вчера вечером у подъезда дома №15 на улице Союзной нашли мужчину, не подававшего признаков жизни.Приехавшие медики констатировали его смерть. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины. Он оказался 34-летним жителем этого дома. Возможно, мужчина упал с общего балкона на девятом этаже.В данный момент в Следственном комитете выясняют обстоятельства произошедшего.