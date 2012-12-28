Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, за игровым столом со священником
Крал, как дышал: 32-летний мужчина воровал у родных, знакомых и попался на краже в магазине
Крал, как дышал: 32-летний мужчина воровал у родных, знакомых и попался на краже в магазине
Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, за игровым столом со священником
Происшествия
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сегодня, 09:34
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В Липецке нашли 34-летнего мужчину с признаками падения с высоты
Возможно, он упал с девятого этажа.
Приехавшие медики констатировали его смерть. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины. Он оказался 34-летним жителем этого дома. Возможно, мужчина упал с общего балкона на девятом этаже.
В данный момент в Следственном комитете выясняют обстоятельства произошедшего.
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