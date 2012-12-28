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сегодня, 15:27
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Общественный транспорт не будет прекращать работу во время красного уровня опасности

Такое решение принял региональный оперштаб. Кроме того, определены места, где смонтируют бетонные убежища.

Оперативный штаб Липецкой области рекомендовал органам местного самоуправления «воздержаться от остановки работы общественного транспорта во время угрозы атак беспилотных летательных аппаратов». Как сообщает правительство области, такое решение принято совместно с силовыми ведомствами.

При принятии решения оперштаб руководствовался опытом Воронежской и Белгородской областей.

«Остановка маршрутов в критический момент затрудняет передвижение людей и создаёт скопления жителей на остановках. Безопасность граждан остаётся абсолютным приоритетом, и слаженная работа всех систем жизнедеятельности города играет здесь ключевую роль», — сообщили GOROD48 в пресс-службе правительства Липецкой области.

Кроме того оперштабом сформирован перечень мест, где в первую очередь будут установлены модульные бетонные укрытия. Он включает в себя как остановки пассажирского транспорта, так и общественные пространства.

Напомним, 28 октября из-за остановки транспорта многие липчане не смогли вовремя попасть домой или на работу.
общественный транспорт
воздушная тревога
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Бес.
37 минут назад
Лучше поздно, чем никогда!
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МАЛИНА ШИП
39 минут назад
Спасибо большое! Много иногородних студентов, дорога домой которых превратилась 28 октября в кошмар: как им добираться в 18.05 до дома, когда автобусы Межгород уже закончились?
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Да
46 минут назад
Это правильно решение. А там, уже по обстановке, люди сами решают, что им делать.
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Правильно
48 минут назад
А то туалетов не найдёшь в городе.
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