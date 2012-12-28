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Общество
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сегодня, 15:27
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Общественный транспорт не будет прекращать работу во время красного уровня опасности
Такое решение принял региональный оперштаб. Кроме того, определены места, где смонтируют бетонные убежища.
При принятии решения оперштаб руководствовался опытом Воронежской и Белгородской областей.
«Остановка маршрутов в критический момент затрудняет передвижение людей и создаёт скопления жителей на остановках. Безопасность граждан остаётся абсолютным приоритетом, и слаженная работа всех систем жизнедеятельности города играет здесь ключевую роль», — сообщили GOROD48 в пресс-службе правительства Липецкой области.
Кроме того оперштабом сформирован перечень мест, где в первую очередь будут установлены модульные бетонные укрытия. Он включает в себя как остановки пассажирского транспорта, так и общественные пространства.
Напомним, 28 октября из-за остановки транспорта многие липчане не смогли вовремя попасть домой или на работу.
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