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сегодня, 12:44
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В столкновении двух грузовиков на трассе под Липецком привело к гибели 41-леинего водителя

Также госпитализированы два человека.

Госавтоинспекция сообщила данные об аварии, которая произошла 14 декабря на трасе Орел-Тамбов в Липецком округе.

Утром в субботу на «тамбовке»  столкнулись грузовики «Ивеко» и «МАЗ». В аварии погиб 41-летний водитель «Ивеко».

«39-летний водитель «МАЗа» и его 45-летний пассажир МАЗа с травмами госпитализированы», — сообщили в областном управлении ГАИ.

Кроме того стали известны подробности еще трех аварии выходных дней. 

14 декабря в Лебедянском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь 37-летний водитель «Нивы» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. С травмами водителя доставили в больницу.

15 декабря в Грязинском районе на дороге Двуречки – Фащевка – Красная Дубрава – Грязи 21-летняя девушка за рулем «Лады Гранты» не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево. Госпитализирована как девушка-водитель, так и ее 21-летняя пассажирка.

На автодороге Красная Дубрава – Светлая Поляна 28-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и съехал в кювет. Он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

авария
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Комментарии (8)

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Как гость
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КОМДИВ
33 минуты назад
На ринг выходят тяжеловесы....
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Друг
сегодня, 15:16
Царствие небесное Александру хороший был человек.22 года он за рулём ездил аккуратно и не спешил! Я не знаю что могло произойти чтоб такое получилось! У Сашки остался маленький ребенок.Соболезнование родным и близким.
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До лампочки
сегодня, 15:14
куды летять...
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ГОСТЮ
сегодня, 14:44
в офшорах
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Прохожий
сегодня, 14:03
"41-леинего" оперативно, но как безграмотно!!!
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мнение
сегодня, 13:32
Плохому танцору всегда что нибудь мешает. Понты отключите, а мозги включите. Если они у вас есть.
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ГОСТЬ
сегодня, 13:13
Где безопасные и качественные дороги? Вопрос а где ответ?
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Липчанин
сегодня, 13:08
А что вы хотите. Федеральная трасса, дорога на Москву и направление крупного пригородного строительства. И все это на 2х полосной колейной дороге, без обочин, без полос поворотов и торможении, а также практически без разметки.
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