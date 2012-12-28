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Происшествия
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сегодня, 12:44
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В столкновении двух грузовиков на трассе под Липецком привело к гибели 41-леинего водителя
Также госпитализированы два человека.
Утром в субботу на «тамбовке» столкнулись грузовики «Ивеко» и «МАЗ». В аварии погиб 41-летний водитель «Ивеко».
«39-летний водитель «МАЗа» и его 45-летний пассажир МАЗа с травмами госпитализированы», — сообщили в областном управлении ГАИ.
Кроме того стали известны подробности еще трех аварии выходных дней.
14 декабря в Лебедянском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь 37-летний водитель «Нивы» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. С травмами водителя доставили в больницу.
15 декабря в Грязинском районе на дороге Двуречки – Фащевка – Красная Дубрава – Грязи 21-летняя девушка за рулем «Лады Гранты» не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево. Госпитализирована как девушка-водитель, так и ее 21-летняя пассажирка.
На автодороге Красная Дубрава – Светлая Поляна 28-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и съехал в кювет. Он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
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