Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, за игровым столом со священником
Крал, как дышал: 32-летний мужчина воровал у родных, знакомых и попался на краже в магазине
Крал, как дышал: 32-летний мужчина воровал у родных, знакомых и попался на краже в магазине
Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, за игровым столом со священником
Происшествия
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сегодня, 10:14
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В Липецке семья поужинала роллами и оказалась в больнице
В инфекционку доставили женщину, ее дочь, племянницу и внучку. У всех четверых признаки острой кишечной инфекции.
Пациенты утверждают, что в 20:00 съели роллы из сетевого кафе, а через несколько часов 41-летнюю женщину, ее дочь, племянницу и 10-месячную внучку начало тошнить и рвать.
— Всех четверых с признаками острой кишечной инфекции доставили в третьем часу ночи. Что стало причиной отравления, мы выясним в течение нескольких дней, если инфекционным агентом была бактерия или уже сегодня, если им был вирус. Благодаря своевременной медицинской помощи состояние всех четверых можно назвать удовлетворительным. Лучше всего себя чувствует 10-месячная внучка, которую угостили кусочком ролла, — сказала GOROD48 главврач больницы Лилия Сиротинкина.
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