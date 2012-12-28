В Липецке семья поужинала роллами и оказалась в больнице

В инфекционку доставили женщину, ее дочь, племянницу и внучку. У всех четверых признаки острой кишечной инфекции.

Ночью в областную инфекционную клиническую больницу из частного дома на улице Свердлова привезли семью из четырех человек с признаками острой кишечной инфекцией.Пациенты утверждают, что в 20:00 съели роллы из сетевого кафе, а через несколько часов 41-летнюю женщину, ее дочь, племянницу и 10-месячную внучку начало тошнить и рвать.— Всех четверых с признаками острой кишечной инфекции доставили в третьем часу ночи. Что стало причиной отравления, мы выясним в течение нескольких дней, если инфекционным агентом была бактерия или уже сегодня, если им был вирус. Благодаря своевременной медицинской помощи состояние всех четверых можно назвать удовлетворительным. Лучше всего себя чувствует 10-месячная внучка, которую угостили кусочком ролла, — сказала GOROD48 главврач больницы Лилия Сиротинкина.