Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Самозанятость: как сняться с учета
Общество
В областном Совете обсудили трамвайную концессию: новая ветка на Катукова под угрозой
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке нашли 34-летнего мужчину с признаками падения с высоты
Происшествия
В Липецке семья поужинала роллами и оказалась в больнице
Происшествия
Мэрия рапортует о том, что две трети дорог Липецка почищено и обработано против гололёда
Общество
В Липецкой области до +2
Общество
Мать и сын погибли во время пожара в Ситовке
Происшествия
Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, за игровым столом со священником
Общество
Крал, как дышал: 32-летний мужчина воровал у родных, знакомых и попался на краже в магазине
Происшествия
Читать все
Мэрия рапортует о том, что две трети дорог Липецка почищено и обработано против гололёда
Общество
В Липецке семья поужинала роллами и оказалась в больнице
Происшествия
Самозанятость: как сняться с учета
Общество
День в день! Строители сдали дорогу от улицы Белана до Воронежского шоссе
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке нашли 34-летнего мужчину с признаками падения с высоты
Происшествия
Крал, как дышал: 32-летний мужчина воровал у родных, знакомых и попался на краже в магазине
Происшествия
В Липецкой области до +2
Общество
Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, за игровым столом со священником
Общество
Мать и сын погибли во время пожара в Ситовке
Происшествия
Читать все
Происшествия
2539
сегодня, 10:14
28

В Липецке семья поужинала роллами и оказалась в больнице

В инфекционку доставили женщину, ее дочь, племянницу и внучку. У всех четверых признаки острой кишечной инфекции.

Ночью в областную инфекционную клиническую больницу из частного дома на улице Свердлова привезли семью из четырех человек с признаками острой кишечной инфекцией.

Пациенты утверждают, что в 20:00 съели роллы из сетевого кафе, а через несколько часов 41-летнюю женщину, ее дочь, племянницу и 10-месячную внучку начало тошнить и рвать.

— Всех четверых с признаками острой кишечной инфекции доставили в третьем часу ночи. Что стало причиной отравления, мы выясним в течение нескольких дней, если инфекционным агентом была бактерия или уже сегодня, если им был вирус. Благодаря своевременной медицинской помощи состояние всех четверых можно назвать удовлетворительным. Лучше всего себя чувствует 10-месячная внучка, которую угостили кусочком ролла, — сказала GOROD48 главврач больницы Лилия Сиротинкина.
отравление
0
3
15
1
0

Комментарии (28)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нина
12 минут назад
Я работала раньше в кофе и знаю из чего их делают из простроченых море продуктов вот из чего и их делают.
Ответить
Здравствуйте
14 минут назад
Ну что это за еда - роллы? Другое дело - пирожки горячие из духовки, борщ наваристый, с чесноком и пампушками, рубиновый, с куском хорошего мяса, картофель по деревенски, помидорчик маринованный. Тьфу на эти роллы. Я, вообще, люблю только то, что сама готовлю.
Ответить
Людмила
21 минуту назад
Фу какая гадость эти суши.
Ответить
Нервная мать
23 минуты назад
Готовую еду покупаем крайне редко.Лучше яичницу пожарить: безопаснее и вкуснее, полезнее и сытнее.
Ответить
Житель
16 минут назад
жареные, с канцерогенами, да уж, одна польза.
Ответить
Буквоед
24 минуты назад
Девочке и года нет,а ей роллы впаривают!Вы в своем уме,любящая бабушка?
Ответить
Житель
25 минут назад
Давно надо запретить это все
Ответить
zzloyzz
27 минут назад
Сало с борщом так не поступило бы.
Ответить
Animal planet.
31 минуту назад
Пиццу иногда заказываем,но от суши что то останавливает,и правильно. Суши можно есть только в Японии,в проверенных местах А вот ребенку давать суши это жесть.
Ответить
Юлия
32 минуты назад
их делают из тухлой рыбы.
Ответить
Женя
36 минут назад
Куда только ростпренадзор смотрит
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru