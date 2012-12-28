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сегодня, 12:48
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Отравившаяся семья ела «Неместные» роллы. В сети говорят, что не получали никаких жалоб от других клиентов

Точку в этой истории поставит Роспотребнадзор.

Сегодня ночью в областную инфекционку госпитализировали семью из четверых человек с признаками острой кишечной инфекции. Отравившиеся грешат на роллы и пиццу из сетевого кафе «Неместные»: они заказали фастфуд вчера вечером, а через несколько часов всех стало тошнить и рвать.

В свою очередь, управляющий розничных продаж липецкой сети «Неместные» Кирилл Д. (он попросил не афишировать его фамилию) уверен, что источник инфекции имеет другое происхождение.

— Как только мы прочитали сообщение на GOROD48 об отравившейся семье, мы сразу начали свою проверку. Да, пострадавшие действительно заказали роллы в нашем филиале на улице Газина. Мы проверили другие вчерашние заказы, а их очень было очень много, — никто не жаловался на нашу продукцию, которую готовят по соответствующим сертификатам соответствия. Мы отслеживаем весь поток сырья и поточных производственных процессов. Всё готовят в перчатках. Я раз в неделю посещаю каждый наш филиал с проверками по длинному чек-листу. Поэтому я уверен в нашей продукции. У нас — тотальный контроль пищевой безопасности.

Управляющий розничных продаж сети «Неместные» высказал предположение, что у семьи — ротовирус, которым сейчас болеют липчане. Это — болезнь грязных рук. Зацепить заразу можно где-угодно.

В облздраве GOROD48 сообщили, что как только получили информацию об отравлении из областной клинической инфекционной больницы, тут же отравили ее в региональное управление Роспотребнадзора. Роспотребнадзор уже начал свою проверку этой истории.

Напомним, что в областную инфекционную больницу госпитализированы 41-летняя женщина, ее дочь и племянница, 10-месячная внучка, которую покормил пиццей еще один ребенок, который сам не ел доставленный из кафе «Неместные» фастфуд. Состояние всех четверых, благодаря своевременной медицинской помощи, удовлетворительное. Об этом нам рассказала главврач инфекционки Лилия Сиротинкина. В лаборатории клиники выясняют, какой инфекционный агент стал причиной отравления: бактерия или вирус.
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Комментарии (27)

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Как гость
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Сначала новые
Народ
6 минут назад
Роллов им захотелось! Красивой жизни, как в телевизоре. Макарошки кушайте!
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Гость
31 минуту назад
10 месячный ребенок ел пицу? Не рано ли?
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Гость
36 минут назад
Готовьте дома, хватит по гадюшникам ходить.
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Лена
51 минуту назад
Вчера тоже ели пиццу из неместных с Газина, слава богу всё хорошо. Скорее всего дело не в них.
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Даа
сегодня, 15:22
Совсем обленились, сами бы блины испекли из МЕСТНЫХ продуктов
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Антон
25 минут назад
а местные продукты все безопасны?
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Ага
47 минут назад
И не говорите.) Можно быстро картошку отварить, отбивных нажарить, или, хотя бы, пельменей сварить. Ох уж, эти лентяйки...
Ответить
готовить дома
сегодня, 15:20
почитайте, через какое время отварным рисом можно отравится!!! даже дома, не говаря сколько у них там он лежит, думать головой нужно
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Да
сегодня, 15:16
Если у курьера была инфекция, он вполне мог заразить. Мама руками всё разложила и разнесла заразу. Если бы болела до этого сама, то не заболели бы все одновременно. У любого возбудителя есть инкубационный период. Тут инфекция занесена извне и всем сразу . Или в самом продукте, или на упаковке. Проверяйте не только производителя, но и курьеров. Интересно, есть ли у них санитарной книжка и как их допускают к доставке. И, пожалуйста, чаще все мойте руки.
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Версия
сегодня, 15:04
а кто-то проверяет санитарные книжки у доставщиков еды? Или они проходят медкомиссию перед выходом на работу? Достаточной больному с инфекцией взяться за коробку и разнести заразу по всем адресам
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Ну
сегодня, 15:20
Курьер тут при чём? Он только доставляет в пакете и контейнерах.
Ответить
кто же
сегодня, 14:43
заказывает всю эту дрянь? Самим готовить надо!
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гость
сегодня, 14:39
Может быть, неместные судят о липчанах по себе? Так вот у русских принято часто мыть руки, что нередко удивляет иностранцев и прочих неместных
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