Отравившаяся семья ела «Неместные» роллы. В сети говорят, что не получали никаких жалоб от других клиентов
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Отравившаяся семья ела «Неместные» роллы. В сети говорят, что не получали никаких жалоб от других клиентов
В областном ожоговом центре врачи борются за жизнь обгоревшего в пожаре молодого мужчины
Происшествия
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сегодня, 12:48
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Отравившаяся семья ела «Неместные» роллы. В сети говорят, что не получали никаких жалоб от других клиентов
Точку в этой истории поставит Роспотребнадзор.
В свою очередь, управляющий розничных продаж липецкой сети «Неместные» Кирилл Д. (он попросил не афишировать его фамилию) уверен, что источник инфекции имеет другое происхождение.
— Как только мы прочитали сообщение на GOROD48 об отравившейся семье, мы сразу начали свою проверку. Да, пострадавшие действительно заказали роллы в нашем филиале на улице Газина. Мы проверили другие вчерашние заказы, а их очень было очень много, — никто не жаловался на нашу продукцию, которую готовят по соответствующим сертификатам соответствия. Мы отслеживаем весь поток сырья и поточных производственных процессов. Всё готовят в перчатках. Я раз в неделю посещаю каждый наш филиал с проверками по длинному чек-листу. Поэтому я уверен в нашей продукции. У нас — тотальный контроль пищевой безопасности.
Управляющий розничных продаж сети «Неместные» высказал предположение, что у семьи — ротовирус, которым сейчас болеют липчане. Это — болезнь грязных рук. Зацепить заразу можно где-угодно.
В облздраве GOROD48 сообщили, что как только получили информацию об отравлении из областной клинической инфекционной больницы, тут же отравили ее в региональное управление Роспотребнадзора. Роспотребнадзор уже начал свою проверку этой истории.
Напомним, что в областную инфекционную больницу госпитализированы 41-летняя женщина, ее дочь и племянница, 10-месячная внучка, которую покормил пиццей еще один ребенок, который сам не ел доставленный из кафе «Неместные» фастфуд. Состояние всех четверых, благодаря своевременной медицинской помощи, удовлетворительное. Об этом нам рассказала главврач инфекционки Лилия Сиротинкина. В лаборатории клиники выясняют, какой инфекционный агент стал причиной отравления: бактерия или вирус.
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