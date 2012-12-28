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В областном ожоговом центре врачи борются за жизнь обгоревшего в пожаре молодого мужчины
Происшествия
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сегодня, 13:05
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В областном ожоговом центре врачи борются за жизнь обгоревшего в пожаре молодого мужчины
У него — 50-процентный ожог тела и верхних дыхательных путей.
— Так называемая термоингаляционная травма – это комбинированное повреждение дыхательных путей от вдыхания горячего воздуха, дыма, паров токсических химических соединений, образующихся в процессе горения различных материалов. Лечить такие травмы всегда трудно. Пациент стабильно тяжелый. Мы боремся за его жизнь, — сказал заведующий ожоговым отделением больницы «Свободный сокол» Илья Копылов.
Во время этого пожара ранним утром 15 декабря в Добром сгорел двухквартирный жилой дом.
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