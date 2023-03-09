Липецкая вечЁрка: ПВО или сверхзвук, посылки с гранатами и порыв на водопроводе

Сегодня, 9 марта, жители Липецка и трех районов услышали громкий звук неизвестного происхождения, правительство региона опубликовало фотографию одной из посылок с муляжом гранаты, которые накануне получили несколько липчанок, и жители 16-ти городских улиц остались без воды из-за порыва водопровода.