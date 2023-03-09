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Липецкая вечЁрка: ПВО или сверхзвук, посылки с гранатами и порыв на водопроводе
Сегодня, 9 марта, жители Липецка и трех районов услышали громкий звук неизвестного происхождения, правительство региона опубликовало фотографию одной из посылок с муляжом гранаты, которые накануне получили несколько липчанок, и жители 16-ти городских улиц остались без воды из-за порыва водопровода.
Утром многие проснулись от громких звуков — их было слышно в Липецке, а также в Лебедянском, Дансковском и Чаплыгинском районах.
«Сообщаем, что системы ПВО в Липецкой области не срабатывали. Все важные инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Следов падения на земле не обнаружено», — сообщили в правительстве Липецкой области, предположив, что липчане слышали звук от пролетавших в южном направлении самолетов.
Чуть позже Герой России, штурман-исследователь Владимир Богодухов привел доказательства в пользу этого объяснения.
«Летательный аппарат перешел на сверхзвук. Летчикам запрещено это делать на высоте ниже 11 километров. В данном случае переход на сверхзвук произошел ниже разрешенной высоты. Если бы это был объект не российского производства, тогда бы сработала система ПВО. Кроме того, очевидцы слышали звук, но ведь никто не видел пламени взрыва и осколков. Их не было», привел доказательства Владимир Богодухов.
Сегодня пресс-служба правительства опубликовала фотографию одной посылок с муляжом гранаты Ф-1, которые вызвали переполох 8 марта.
По данным GOROD48, такие сюрпризы получили шесть человек. Помимо муляжей в посылках лежали записки с угрозами. Полицейские обследовали не только посылки, но и дома, в которые их доставили курьеры. Ничего опасного не нашли.
Жильцы 16-ти домов Липецка сегодня остались без холодной воды. Возле дома № 17 по улице Папина лопнула труба диаметром 500 миллиметров. На момент выхода вечЁрки вода в домах так и не появилась. С учетом того, что в некоторых домах технологически не предусмотрена горячаая вода (здания с газовыми колонками), у некоторых липчан дома нет воды вообще никакой.
Жителям улицы Папина и ее окрестностей в этом году жутко не везет. Сегодняшнее отключение уже третье с начала года из-за порыва труб. 1 февраля без воды остались жители 16-ти улиц, тогда прорвало трубу у дома №6, а 25 февраля без воды сидели семь улиц, из-за порыва трубы у дома №2.
Сегодня, кстати, страдали липчане, живущие не только на улице Папина. Холодная вода отключалась и в Левобережье, из-за аварии на проспекте Мира 5а. Ремонт и строительство в Липецке новых сетей, обещанных по концессионному соглашению, уже жизненно необходимо.
Не забудьте завтра взять зонтик. Синоптики прогнозируют на 10 марта небольшие дождь и мокрый снег.
Сегодня стало известно, что ремонт Сокольского моста начнется в субботу, 11 марта, движение по нему частично перекроют. Доступны будут только две полосы в обе стороны. Водителям настоятельно рекомендуют искать пути объезда.
Ремонт моста фирма ООО «Инфинити Групп» должна закончить к 1 декабря. За 212 миллионов рублей компания должна восстановить деформационные швы и пролеты, уложить асфальт, отремонтировать ограждение и установить систему видеонаблюдения.
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