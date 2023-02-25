сегодня, 11:44
Из-за аварии на Папина жители 7-ми улиц в Липецке сидят без холодной воды
В настоящий момент идут ремонтные работы.
Субботний день оказался испорченным для жителей нескольких улиц и домов чентральной части Липецка.
Как сообщили в РВК «Липецк» без холодной воды сейчас сидят липчане в домах на улице Папина, 1а и 1б, улице Юных Натуралистов,14, а также частного сектора на улицах Биологической, Доватора, Крылова, Мирной и Урожайной.
Причиной стал порыв на трубе диаметром 300 мм на улице Папина,2.
Неудобства продолжатся до окончания ремонтных работ.
Горожанка
Вася
УКкашник