Происшествия

сегодня, 11:44

Из-за аварии на Папина жители 7-ми улиц в Липецке сидят без холодной воды

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#Авария #отключение воды
Из-за аварии на Папина жители 7-ми улиц в Липецке сидят без холодной воды

В настоящий момент идут ремонтные работы.

Субботний день оказался испорченным для жителей нескольких улиц и домов чентральной части Липецка.

Как сообщили в РВК «Липецк» без холодной воды сейчас сидят липчане в домах на улице Папина, 1а и 1б, улице Юных Натуралистов,14, а также частного сектора на улицах Биологической, Доватора, Крылова, Мирной и Урожайной.

Причиной стал порыв на трубе диаметром 300 мм на улице Папина,2.

Неудобства продолжатся до окончания ремонтных работ.

3 608
#Авария #отключение воды

Комментарии (3)

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Горожанка

13 минут назад
Ничего страшного. Привыкли. 23 февраля этот же район Юных натуралистов- Папина сидели без отопления и горячей воды. 25 февраля нет холодной воды. Власть не хочет серьезно решать проблему, латают дыры. РВК решил начать реконструкцию с окраин, до нас вряд ли дойдет очередь.
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Вася

27 минут назад
Это совсем не страшно. Вот если водяной буржуй будет сидеть без денег это трагедия.
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УКкашник

сегодня, 11:51
Товарищи дорогие не делайте из мухи слона, кто же в праздники воду-то пьёт?!
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