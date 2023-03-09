Общество

34 минуты назад

Жители 16-ти липецких улиц остались без воды

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#порыв трубы #отключение воды
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Жители 16-ти липецких улиц остались без воды

Возобновить подачу воды энергетики обещают к вечеру.

Утечка на магистральном трубопроводе в районе улицы Папина стала причиной отключения воды в домах у липчан сразу на 16-ти улицах.

Утром в диспетчерскую «РВК-Липецк» поступила информация об утечке в районе дома № 17 на улице Папина. Энергетики обследовали трубопровод, установили точное место и характер повреждения. После согласования земляных работ бригады водоканала приступили к восстановлению трубы. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк». Сейчас на объекте задействовано шесть единиц спецтехники и необходимое оборудование.

На время проведения работ ограничено водоснабжение ряда потребителей по улицам: Ульяны Громовой, Доватора, Студенческий городок, Юных Натуралистов, Крылова, Папина, Айвазовского, Неделина, Мичурина, Богдана Хмельницкого, Крылова, Биологическая, Урожайная, Мирная и Союзная. А также проспекте Победы. Работники «РВК-Липецк» ищут возможности, чтобы сократить район отключения. Подвоз воды организован на улицу Студенческий городок, 5 — это здание родильного дома № 1. Еще две автоцистерны развозят воду в социально значимые объекты и по заявкам потребителей.

Энергетики планирую завершить работы сегодня к 20:00.

Стоит добавить, что серьезные порывы водопроводов в этом году на улице Папина случались  уже дважды, около дома №2 и №6.

Фото: пресс-служба «РВК-Липецк»
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#порыв трубы #отключение воды
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Комментарии (3)

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Житель папина

13 минут назад
может уже пора задуматься? я могу дни посчитать когда у меня вода в квартире есть
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Креативный чиновник

15 минут назад
Ну как вам нравится как капиталисты хорошо управляют коммуналкой, как вкладывают деньги в сети из ремонт, содержание? Капитализм это конкуренция это выбор лучшего.
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А

16 минут назад
На Советской и на 8 Марта так же нет воды
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