Общество
34 минуты назад
Жители 16-ти липецких улиц остались без воды
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Возобновить подачу воды энергетики обещают к вечеру.
Утечка на магистральном трубопроводе в районе улицы Папина стала причиной отключения воды в домах у липчан сразу на 16-ти улицах.
Утром в диспетчерскую «РВК-Липецк» поступила информация об утечке в районе дома № 17 на улице Папина. Энергетики обследовали трубопровод, установили точное место и характер повреждения. После согласования земляных работ бригады водоканала приступили к восстановлению трубы. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк». Сейчас на объекте задействовано шесть единиц спецтехники и необходимое оборудование.
На время проведения работ ограничено водоснабжение ряда потребителей по улицам: Ульяны Громовой, Доватора, Студенческий городок, Юных Натуралистов, Крылова, Папина, Айвазовского, Неделина, Мичурина, Богдана Хмельницкого, Крылова, Биологическая, Урожайная, Мирная и Союзная. А также проспекте Победы. Работники «РВК-Липецк» ищут возможности, чтобы сократить район отключения. Подвоз воды организован на улицу Студенческий городок, 5 — это здание родильного дома № 1. Еще две автоцистерны развозят воду в социально значимые объекты и по заявкам потребителей.
Энергетики планирую завершить работы сегодня к 20:00.
Стоит добавить, что серьезные порывы водопроводов в этом году на улице Папина случались уже дважды, около дома №2 и №6.
Фото: пресс-служба «РВК-Липецк»
Утром в диспетчерскую «РВК-Липецк» поступила информация об утечке в районе дома № 17 на улице Папина. Энергетики обследовали трубопровод, установили точное место и характер повреждения. После согласования земляных работ бригады водоканала приступили к восстановлению трубы. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк». Сейчас на объекте задействовано шесть единиц спецтехники и необходимое оборудование.
На время проведения работ ограничено водоснабжение ряда потребителей по улицам: Ульяны Громовой, Доватора, Студенческий городок, Юных Натуралистов, Крылова, Папина, Айвазовского, Неделина, Мичурина, Богдана Хмельницкого, Крылова, Биологическая, Урожайная, Мирная и Союзная. А также проспекте Победы. Работники «РВК-Липецк» ищут возможности, чтобы сократить район отключения. Подвоз воды организован на улицу Студенческий городок, 5 — это здание родильного дома № 1. Еще две автоцистерны развозят воду в социально значимые объекты и по заявкам потребителей.
Энергетики планирую завершить работы сегодня к 20:00.
Стоит добавить, что серьезные порывы водопроводов в этом году на улице Папина случались уже дважды, около дома №2 и №6.
Фото: пресс-служба «РВК-Липецк»
3 423
Житель папина
Креативный чиновник
А