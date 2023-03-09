Общество
сегодня, 16:07
Сокольский мост на ремонт перекроют уже в субботу
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Этот мост будут обновлять как мост по улице Терешковой — частями.
Уже в эту субботу, 11 марта, начнется ремонт Сокольского моста. В мэрии Липецка GOROD48 сообщили, что для движения по мосту останутся открытой две полосы.
— Для движения будут открыты две полосы, по одной — в каждом направлении. Просим липчан отнестись с пониманием к временным неудобствам, по возможности заранее планировать маршруты объезда — по улицам частного сектора, — сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.
В начале ремонта, подрядчик ООО «Инфинити Групп», демонтирует старое покрытие проезжей части и тротуара с половины моста по направлению движения с Сокола в сторону улицы Студеновской, а затем приступит к восстановлению деформационных швов и пролетов.
Подрядчик также отремонтирует ограждение моста, установит на нем систему видеонаблюдения. Ремонт обойдется городскому бюджету более чем в 212 млн рублей. Строители должны закончить работу до 1 декабря.
Напомним, что месяц назад, в горсовете, начальник управления главного смотрителя мэрии Виталий Лесных не исключил, что во время реконструкции мост на некоторое время перекроют целиком.
В этом году также будет отремонтирован 480-метровый Октябрьский мост, но без замены на нем дорожного полотна. Цена подряда — 45,7 млн рублей. На нем еще в прошлом году ООО «Космос» начал работы по усилению несущих конструкций, удалению коррозии с арматуры, замены защитного слоя бетона. Техзаданием предусмотрена пескоструйная очистка поврежденных участков, ремонт опор и пролетов, новые пешеходные дорожки (установка новых перил взамен частично разрушенных существующих в этот контракт не попали). Во время ремонта транспорт будет ездить по нему, как обычно. Работы на Октябрьском мосту должны быть закончены к 1 июля.
— Для движения будут открыты две полосы, по одной — в каждом направлении. Просим липчан отнестись с пониманием к временным неудобствам, по возможности заранее планировать маршруты объезда — по улицам частного сектора, — сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.
В начале ремонта, подрядчик ООО «Инфинити Групп», демонтирует старое покрытие проезжей части и тротуара с половины моста по направлению движения с Сокола в сторону улицы Студеновской, а затем приступит к восстановлению деформационных швов и пролетов.
Подрядчик также отремонтирует ограждение моста, установит на нем систему видеонаблюдения. Ремонт обойдется городскому бюджету более чем в 212 млн рублей. Строители должны закончить работу до 1 декабря.
Напомним, что месяц назад, в горсовете, начальник управления главного смотрителя мэрии Виталий Лесных не исключил, что во время реконструкции мост на некоторое время перекроют целиком.
В этом году также будет отремонтирован 480-метровый Октябрьский мост, но без замены на нем дорожного полотна. Цена подряда — 45,7 млн рублей. На нем еще в прошлом году ООО «Космос» начал работы по усилению несущих конструкций, удалению коррозии с арматуры, замены защитного слоя бетона. Техзаданием предусмотрена пескоструйная очистка поврежденных участков, ремонт опор и пролетов, новые пешеходные дорожки (установка новых перил взамен частично разрушенных существующих в этот контракт не попали). Во время ремонта транспорт будет ездить по нему, как обычно. Работы на Октябрьском мосту должны быть закончены к 1 июля.
7 1173
indesit
житель
insider
МестныйЯ
очень интересно
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