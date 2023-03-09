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Сокольский мост на ремонт перекроют уже в субботу

7 1173
#Сокольский мост #Октябрьский мост
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Сокольский мост на ремонт перекроют уже в субботу

Этот мост будут обновлять как мост по улице Терешковой — частями.

Уже в эту субботу, 11 марта, начнется ремонт Сокольского моста. В мэрии Липецка GOROD48 сообщили, что для движения по мосту останутся открытой две полосы.

— Для движения будут открыты две полосы, по одной — в каждом направлении. Просим липчан отнестись с пониманием к временным неудобствам, по возможности заранее планировать маршруты объезда — по улицам частного сектора, — сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.

В начале ремонта, подрядчик  ООО «Инфинити Групп», демонтирует старое покрытие проезжей части и тротуара с половины моста по направлению движения с Сокола в сторону улицы Студеновской, а затем приступит к восстановлению деформационных швов и пролетов. 

Подрядчик также отремонтирует ограждение моста, установит на нем систему видеонаблюдения. Ремонт обойдется городскому бюджету более чем в 212 млн рублей. Строители должны закончить работу до 1 декабря.

Напомним, что месяц назад, в горсовете, начальник управления главного смотрителя мэрии Виталий Лесных не исключил, что во время реконструкции мост на некоторое время перекроют целиком.

В этом году также будет отремонтирован 480-метровый Октябрьский мост, но без замены на нем дорожного полотна. Цена подряда — 45,7 млн рублей. На нем еще в прошлом году ООО «Космос» начал работы по усилению несущих конструкций, удалению коррозии с арматуры, замены защитного слоя бетона. Техзаданием предусмотрена пескоструйная очистка поврежденных участков, ремонт опор и пролетов, новые пешеходные дорожки (установка новых перил взамен частично разрушенных существующих в этот контракт не попали). Во время ремонта транспорт будет ездить по нему, как обычно. Работы на Октябрьском мосту должны быть закончены к 1 июля.
7 1173
#Сокольский мост #Октябрьский мост
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Комментарии (7)

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indesit

3 минуты назад
Шо, опять?
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житель

15 минут назад
Почему нельзя работать в 2 смены, можно быстрее всё сделать? А....ну да, денег жалко тратить на работяг...
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insider

26 минут назад
до 1 декабря ???!!!
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МестныйЯ

33 минуты назад
А интересно, они планируют подготовить частный сектор к последующему потоку машин? Или как в прошлый раз на Соколе при ремонте ул.Баумна - поразбивали дороги в частном секторе и практически так и оставили, в нескольких местах поставив заплатки?
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очень интересно

40 минут назад
А улицу Ковалева вообще собираются ремонтировать? Большегрузы весь асвальт разбили, не возможно ехать, одни ямы!!!!
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Смех

40 минут назад
"Кто понял жизнь, тот больше не спешит"(с)
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электорат

45 минут назад
интересно после ремонта год продержится лепнина?
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